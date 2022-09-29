Lojistik sektörü yenilikte anlaştı

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) cumartesi günü yapılacak meslek komitesi seçimleri öncesinde Yenilikçi Lojistikçiler Grubu’nun organizasyonuyla dayanışma yemeğinde bir araya gelen lojistikçiler yenilik, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Büyük bir katılımın gerçekleştiği yemekte sektörün ehil kişiler tarafından temsil edilerek yeniden eski itibarına kavuşturulması kararlaştırıldı.

Gaziantep Ticaret Odası meslek komitesi seçimlerinde lojistik sektörünün temsil edildiği 12 No’lu Yurt İçi Yurt Dışı Lojistik ve Hizmet Sağlayıcıları Meslek Komitesi’nde sektör seçimlere 24 saat kala dayanışma yemeğine bir araya geldi. Yenilikçi Lojistikçiler Grubu’nun komite üyeleri Mithat Tümer ve Ali Payam ev sahipliğinde gerçekleşen yemek yoğun ilgi nedeniyle seçimler öncesinde sektörün gövde gösterisine dönüştü.

Nakliyecilik belgeseli duygulandırdı

Etkinliğin hemen başında katılımcılara izlettirilen nakliyecilik belgeseli sektör temsilcilerine duygulu anlar yaşattı. Sektörünün duayen isimlerinin ağzından nakliyecilerin yaşadığı sıkıntıları anlattığı duygusal film geceye katılan lojistikçiler tarafından gözyaşları ile izlendi.

‘Birlik ve beraberlik kazanacak’

Yemek öncesi sektör temsilcilerine bir konuşma yapan Yenilikçi Lojistikçiler Grubu üyesi Mithat Tümer lojistik sektörünün ehil eller tarafından yönetilmesinin önemine dikkat çekti. Tümer, ‘Sektörümüzün sorunlarına hâkim, birikimli ve dinamik ekibimizle, sektöre ayağa kaldıracak yenilikçi projelerimizle, dayatma olmaksızın, birlik beraberlik içerisinde lojistik sektörünü Gaziantep’te yeniden hak ettiği itibarlı günlerine kavuşturmaya talibiz” ifadelerini kullandı.

“Lojistik köy projesi mutlaka hayata geçecek”

Yeni dönemde Lojistik Köy Projesini mutlaka hayata geçireceklerini açıklayan Tümer, üyelerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Projesi ve yeri yıllar önce planlanan ancak ihmal nedeniyle sektörün elinden alınan Gaziantep Lojistik Köy Projesi’nin büyük bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Tümer, projeyi en kısa sürede sektöre kazandıracaklarının müjdesini verdi. Tümer ayrıca, Organize Sanayi Bölgesi ile entegre olacak şekilde OSB içerisinde Tır Parkları oluşturacaklarını da ifade etti. Sektörün ihtiyaçları için Ortak Satın Alma Platformu’nu hayata geçireceklerini kaydeden Tümer, artan ihtiyaçlar doğrultusunda gümrük garajının kapasitesinin artırılması için proje hazırladıkları söyledi. Araç kiralama şirketleri için Gaziantep Havaalanı güzergahında bir garaj alanı oluşturmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Tümer, hızlı büyüyen sektörlerden kuryelerin şehir içerisindeki park sorununu çözmek için yerel yönetimler ve kamu idaresi ile görüşerek alıcı çözümler üreteceklerini de açıkladı.

“Projelerimizle geliyoruz”

Yenilikçi Lojistikçiler Grubu üyelerinden Ali Payam ise lojistik sektörünün lojistikçiler tarafından yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sektörün geleneksel bir tarafı olduğunu ama aynı zamanda yenilikçi bir anlayışa da ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Payam ‘Birikimli, yenilikçi ve projeci bir ekiple yola çıktık. Nesillerdir sektörümüzün içindeyiz. Sorunlara hakimiz, çözümlerini de biliyoruz. Sektörümüzü birlikte büyütmeye ve Gaziantep’teki eski itibarına yeniden kavuşturmaya hazırız’ dedi.

“Fiyat rekabetinin önüne geçeceğiz”

Sektörün sorunlarına çare olacak projelerle yola çıktıklarını kaydeden Ali Payam, “Fiyat rekabeti en çok bize zarar veriyor. Bunun önüne geçmek için Ortak Fiyat Tarifesi’ne mutlaka geçeceğiz. Sektörün aktörlerinin katılımıyla ortak akaryakıt istasyonu kuracağız. Büyük araçların bakım ve tamir hizmeti alacağı yeni bir Oto Sanayi Sitesi için proje hazırladık ve bunu mutlaka hayata geçirmek istiyoruz. Ticaret Odamızın desteğini alarak lojistik sektöründe dijital dönüşümü başlatıp, verimlilik ve karlılık oranımızı artıracağız. Sektörün kalifiye şoför ihtiyacının temini için GTO bünyesinde şoför tedariği, eğitim ve vize konusunda hizmet verecek birim oluşturucağız. Yine, Oda bünyesinde hazırlanacak raporlarla nakliyecilik sektöründeki ticari araçların MTV’dan muaf tutulması için bakanlık nezdinde girişimlerde bulunacağız” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde lojistiğin öneminin ortaya çıktığını hatırlatan Payam, Gaziantepli lojistikçilerin sınır kapılarında ve yurt dışında yaşadığı engelleri çözüme kavuşturacak çalışmalar yaptıklarını, sektöre hak ettiği itibari mutlaka kazandıracaklarını açıkladı.

‘Birlikte güçlüyüz’

Toplantının sonunda GTO eski başkanı ve lojistik sektörünün önemli firmalarından Eyüp Lojsitik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık da sahneye davet edildi. Sektör temsilcilerine seslenen Bartık, "Pandemi dönemi sektörümüzün ne kadar hayati olduğunu herkese bir kez daha gösterdi. Tekstil, gıda ve sağlık sektörüyle birlikte en yaşamsal sektör lojistik sektörüdür. Gaziantep ekonomisinin lokomotifi olan lojistik sektörünün hak ettiği itibarlı günlerine yeniden kavuşması ve sektörün önündeki engellerin kaldırılması başta biz lojistikçilerin ama nihayetinde tüm Gaziantep’in çıkarınadır" dedi.

Sektör temsilcilerinin sağduyu ve ferasetine inandığını da vurgulayan Bartık, "Dayatma olmadan, istişare ederek sektörümüzün tüm bileşenleri ile birlikte büyüme stratejimizi yeniden başlatmalıyız. Bunu başarırsak hem bizler hem de şehrimiz kazanacaktır’ diye konuştu.