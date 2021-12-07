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Liv Hospital Genel Müdürü Erol Aslan’dan kurumlara ziyaret

Liv Hospital Gaziantep’in yeni genel müdürü Erol Aslan, kentteki resmi kurumları ziyaret ederek hastane ve hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

GAZİANTEP 07.12.2021, 11:32
Liv Hospital Genel Müdürü Erol Aslan’dan kurumlara ziyaret

Liv Hospital Gaziantep’in yeni genel müdürü Erol Aslan, kentteki resmi kurumları ziyaret ederek hastane ve hizmetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Gaziantep’e bölgeye ve yurtdışına hitap eden özellikli bir hastaneyi kazandırmanın gururu içinde olduklarını dile getiren Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Erol Aslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki’yi, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’u ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamlarında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

“Acil vakalar için 24 saat nöbetteyiz”

İlk ziyaretini İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki’ye gerçekleştiren Genel Müdür Erol Aslan, “MLP Care çatısı altında Gaziantep’e tam donanımlı bir hastaneyi bölge halkı ve yurtdışından gelen misafirlerimizin hizmetine sunduk. Sizlerle birlikte el ele çalışarak insanlarımıza en iyi sağlık hizmetini sunacağımıza inanıyorum” dedi.

Daha sonra İl Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Vejdi Yıldız’ı makamında ziyaret eden Genel Müdür Aslan, hastane olarak teknolojik alt yapıları ve deneyimli hekim kadroları ile 112 Acil’in 7 gün 24 saat yanında olacaklarını dile getirerek, “Hastanemizde acil vakalar için her zaman nöbetteyiz. İnsanlarımızın ulaşım açısından hiçbir zorluk çekmeyeceği bir lokasyonda konumlandık. Acil vakalarda hekimlerimiz birbirleriyle her saniye istişare halindedir. Sizlerin ve insanlarımızın desteğiyle sağlıkta öncü bir kuruluş olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ziyareti

Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Erol Aslan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ’u da makamında ziyaret etti. Genel Müdür Aslan, Emniyet Müdürü Başbuğ’a hastaneleri ve yakında faaliyete geçirmeyi planladıkları branşlar hakkında bilgiler vererek istişarelerde bulundu.

Genel Müdür Aslan, “Güvenliğimizi ve emniyetimiz için günün 24 saati bize hizmet veren emniyet güçlerimizin her saniye yanında olacağız. Sizlerin bize kattığınız değer ve kentin güvenliğindeki rolünüz çok önemli. Biz de sağlık alanında hizmet vererek sosyal sorumluluk projelerinde canla başla birlikte hareket etmekten gurur duyacağız” şeklinde konuştu.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ise Aslan’a ziyaretlerinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek “Gaziantep’te bölgeye hitap eden özellikli bir hastaneyi Gaziantep’e kazandırdığınız için çok teşekkür ederim, insanlarımıza sağlık açısından hizmet vermeniz bizler için gurur vericidir. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne ziyaret

Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Erol Aslan, son olarak MLP Care Resmi İşlemler Direktörü Gönül Sevi ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e Liv Hospital Gaziantep hakkında bilgiler verildi. MLP Care Resmi işlemler Direktörü Gönül Sevi ise, çok yakın bir zamanda faaliyete geçirmeyi planladıkları branşlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentte yakaladıkları gastronomi turizmi başarısını aynı şekilde sağlık turizminde de yakalamak için çalıştıklarını ve bölgenin bu şekilde donanımlı bir hastaneye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Sosyal projelerde Liv Hospital Gaziantep’in yanlarında olacağını dile getiren Genel Müdür Aslan, “Tüm sosyal sorumluluk projelerinde ve sağlık alanında her zaman Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olacağız. Gaziantep’in sağlık turizmi merkezi olması için birlikte çalışacağız” diye konuştu.

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