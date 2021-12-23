Liv Hospital Gaziantep’ten kurtuluş günü ziyareti

Liv Hospital Gaziantep hekimleri ve personeli, Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ni ziyaret etti.

Liv Hospital Gaziantep idari işler çalışanları ve hekimleri, 25 Aralık Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde yaptıkları müze ziyareti ile şehri düşman işgalinden kurtaran 6 bin 317 şehidin hikâyesine tanık oldular. Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluş destanının Türkiye ve Gaziantep için tarihi bir zafer olduğunu dile getiren Liv Hospital Gaziantep Genel Müdürü Erol Aslan, “Gaziantep tarihi olarak çok büyük ve örnek alınması gereken bir şehir. Antepliler 100 yıl önce her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen, 11 ay boyunca kendi imkânları ile Gaziantep’i savundu. 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ni ziyaretimizde buna bir kez daha şahit olduk. Gaziantep savunması birlik ve beraberlikle kenetlenen bir milletin her türlü zorluğu yenebileceğinin en güzel kanıtıdır. Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü kutlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” dedi.