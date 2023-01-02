Lise öğrencilerine ücretsiz deneme sınavı yapıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, lise öğrencilerine yönelik ücretsiz düzenledikleri deneme sınavına katılan öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Fadıloğlu, 140 liseden 10 bin 985 öğrencinin sınava katılım sağladığı bilgisini verdi.

Şehitkamil Belediyesi, Şehitkamil Kaymakamlığı ve Şehitkamil Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol oluşumunda Şehitkamil ilçesi sınırları içerisinde bulunan tüm resmi ve özel liselerde eğitim gören 12. sınıf öğrencilerine yönelik deneme sınavı yapıldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) denemesine, 10 bin 985 öğrenci katılım sağladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sınav öncesi Özel Değer Koleji Fen Lisesi’nde sınava giren öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerle kısa süreli sohbet eden Başkan Fadıloğlu, öğrencilere başarı diledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, öğretmenlere ve öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Başkan Fadıloğlu’nun ziyaret programına, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı da katıldı.

Moral ve motivasyonu açısından çok önemli görüyoruz

Sınav öncesi değerlendirmede bulunan Özel Değer Koleji Fen Lisesi Müdürü Mevlüt Duman, “Malumunuz üzere lise son sınıflarımızda eğitim gören öğrencilerimizin YKS’ye hazırlıkları için okulumuz olarak elimizden gelen her türlü eğitimi sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu süreç içerisinde, Şehitkamil Belediyemiz ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından lise son sınıf öğrencilerine yönelik TYT sınavları yapılıyor. Bu tür sınavların öğrencilerimizin moral ve motivasyonu açısından çok önemli görüyoruz. Öğrencilerimiz de bu sınavları kendileri açısından önemli buluyorlar. Öğrencilerimiz de gerçekten bu süreçten çok memnunlar. Ben, öğrencilerimiz adına Şehitkamil Belediyemize ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bizleri yalnız bırakmadı

Özel Değer Koleji Fen Lisesi son sınıf öğrencisi İrem Çalışkan ise yaptığı değerlendirmede şu sözleri kaydetti: “Lise son sınıf öğrencisiyim. Bu yıl YKS’ye hazırlanıyorum. Bu süreç içerisinde okulumuz tarafından da sık sık deneme sınavlarına tabii tutuluyoruz fakat Şehitkamil Belediyemizin yapmış olduğu TYT sınavı da bir anlamda YKS’nin provası gibi. Bu tür deneme sınavları bizleri daha da motive ediyor. 4 yıllık emeğimizin karşılığını inşallah alacağımıza inanıyorum. Bugün de sınav öncesi Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, bizleri ziyaret etti, başarı diledi, bizleri yalnız bırakmadı. Bizlere bu imkanları sundukları için Şehitkamil Belediye Başkanımıza ve Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.”