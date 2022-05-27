Lise öğrencilerine temel yaşam desteği verildi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından, toplumsal sorumluluk dersi çerçevesinde Vehbi Dinçerler Fen Lisesi öğrencilerine Temel Yaşam Desteği eğitimi verildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nimet Ovayolu ve bölümden Dr. Hatice Güzel danışmanlığında hemşirelik öğrencileri teorik ve uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ovayolu eğitimde temel yaşam desteğini, hayat kurtarmak için dolaşım ve havayolu açıklığı ile kalbi duran kişiye kalp masajı ile kalpten kan pompalanması sağlanarak dokulara yeterli düzeyde kan ve yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahale olarak tanımladı. Dünya genelinde yaşam kayıplarının birçoğunun hastane dışında kalp ve solunum durması durumunda yanlış uygulama yapılması veya zamanında müdahale edilmemesinden kaynaklandığına vurgu yapan Prof. Dr. Ovayolu, doğru ve zamanında yapılan müdahalelerin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından öğrencilerin yaparak öğrenmesi amacıyla birlikte maket üzerinde uygulama yapıldı.