Lise öğrencilerine ’’Meslek seçimi’’ konferansı

Gaziantep’in Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, Araban Anadolu Lisesi’ni ziyaretinde öğrencilere meslek seçimi konusunda konferans verdi.

Araban ilçesi Kaymakamı Ömer Sevgili, 552 öğrencisi, 38 idareci ve öğretmeni bulunan Araban Anadolu Lisesi’ni ziyaret ederek okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Sevgili, okulun konferans salonunda biraraya geldiği öğrencilere, meslek seçimi konusunda konferans verdi.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Kaymakam Sevgili, öğrencilerin meslek seçimi sürecinde izlemesi gereken yolu detaylı bir şekilde anlattı.

Kaymakam Ömer Sevgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile birlikte daha sonra ise 1952 yılında ilçenin ilk ve tek ilkokulu olarak açılan, 2000 yılında da ortaokulu eğitime giren 147 öğrencisi ile 13 idareci ve öğretmeni bulunan Merkez Ortaokulu’nu ziyaret etti.

Kaymakam Sevgili, öğretmen ve öğrencilerle görüşerek, okulda yürütülen çalışmalar, eksiklikleri ve talepleri ile ilgili bilgi aldı.