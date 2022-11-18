Lise öğrencileri motivasyon kampında

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri 12. sınıf öğrencileri Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde akademik ve sosyal gelişimlerini destekleyici Motivasyon Kampı’na katıldılar.

Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi’nde kampa katılan ve YKS hazırlık sürecinde olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri öğrencileri, sınav maratonlarına kısa bir keyif molası vererek arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte doğayla iç içe zaman geçirme fırsatı yakaladılar. Düzenlenen kampla ilgili bilgiler veren GKV Özel Liseleri Müdürü Engin Biba, “Öğrenciler akademik gelişimlerini de destekleyici bir planlamayla kamp alanında öncelikle deneme sınavları ve bire bir soru çözümleri uygulandı. Daha sonra ormanın derinliklerinde keyifli bir keşif yürüyüşü, tırmanma, eğlenceli ok atma yarışması ve çeşitli egzersizler yapılarak kamp ateşi etrafında keyifle sohbet eden kampçılarımız muhteşem bir gün geçirdiler. Sabahın ilk ışıklarıyla güne başlayan kampçılar akademik başarılarının yanı sıra yaşam ve özyönetim becerilerini de geliştirme fırsatı buldukları için keyifle kamp alanından ayrıldılar. Bu tür etkinliklerimiz önümüzdeki süreçte de devam edecek” dedi.