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LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 yıldır düzenli olarak Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrencilere dağıtılan kalem seti desteğine bu yıl da devam edildi. Sınava girecek tüm öğrenciler için hazırlanan yaklaşık 50 bin kalem seti, öğrencilere teslim edilmek üzere okullara gönderildi.

GAZİANTEP 01.06.2022, 15:41
LGS’ye girecek 50 bin öğrenciye kalem seti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından son 3 yıldır düzenli olarak Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) giren öğrencilere dağıtılan kalem seti desteğine bu yıl da devam edildi. Sınava girecek tüm öğrenciler için hazırlanan yaklaşık 50 bin kalem seti, öğrencilere teslim edilmek üzere okullara gönderildi.

’’Eğitim ve bilim şehri Gaziantep’’ hedefiyle il genelinde çocuklar ve gençler için başlatılan eğitime destek projelerine 5 Haziran’da yapılacak LGS de dahil edildi. Yaklaşık 50 bin kalem seti, sınav gününü heyecanla bekleyen öğrencilerin masasına kondu. Kalem setlerinin içerisinde; iki kurşun kalem, bir kalem tıraş, bir silgi ve 3 adet şekerleme bulunuyor. Eğitim ve öğretimin her kademesinde öğrencilerin ve gençlerin destekçisi olacaklarını belirten Başkan Fatma Şahin, “Gaziantep’te eğitim alan öğrencilere yapılan yardımları her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyacağız. Amacımız bu yardımlarla Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek olmak ve Türkiye’nin geleceği olacak çocuklarımızın eğitim hayatına dokunmak’’ ifadelerini kullandı.

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