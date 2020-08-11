LGS’de GASMEK başarısı
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN GAZİANTEP SANAT VE MESLEKİ EĞİTİM KURSLARI (GASMEK) LİSELERE GEÇİŞ SINAVI’NA (LGS) DÖNÜK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EĞİTİMLERLE BİRÇOK ÖĞRENCİSİNİN BAŞARIYA ULAŞMASINI SAĞLADI.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (GASMEK) Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) dönük gerçekleştirdiği eğitimlerle birçok öğrencisinin başarıya ulaşmasını sağladı.
2019-2020 Liselere Geçis Sınavı’na Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı GASMEK Etüt Kursları’nda hazırlanarak giren 700’e yakın öğrencinin ortaya koyduğu başarı gerek Gaziantep’in gerekse de Türkiye’nin göğsünü kabarttı. Buna göre sınav sonucu çerçevesinde 64 GASMEK öğrencisi fen lisesini kazanırken 410’ü Anadolu lisesini, 100’ü mesleki ve teknik Anadolu lisesini, 57’si Anadolu imam hatip lisesini ve 14’ü de sosyal bilimler lisesinde eğitim görmeye hak kazandı.
Öte yandan sınava hazırlık sürecinde başarı çıtasını yükselten 150 öğrenciye hem uzaktan eğitim sistemi olan RAUNT’la hem de deneme sınavlarıyla destek verildi. Ayrıca güçlü bir öğretmen kadrosuna sahip olan GASMEK öğretmenleri sürekli telefonla öğrencileri arayarak salgın döneminde rehberlik ve danışmanlık faaliyetlerini devam ettirdi, moral ve motivasyon seviyelerini yüksek tuttu.
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