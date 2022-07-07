LGS Türkiye birincisine bisiklet ve bilgisayar hediyesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Mehmet Batuhan Göktaş’ın başarısını kutlayarak ödüllendirdi. Şahin, LGS Türkiye birincisine bisiklet hediye ederken, hayırsever Nurettin Küncülü de bilgisayar hediye etti.

Öğrencinin eğitim gördüğü Ali Küncülü Ortaokulu’nda düzenlenen ödül törenine katılan Başkan Fatma Şahin, Türkiye birincisi Göktaş ve LGS’de dereceye giren 12 öğrenciye bisiklet hediye etti. Bisikletlerin yanı sıra okulu yaptıran hayırsever Nurettin Küncülü de öğrencilere bilgisayar armağan etti. Öğrencilerin başarısının nişanesi olarak birer plaket de verildi.

“Evladı vatana millete hayırlı başarılı bir bireye dönüştürmek anne babanın bilinciyle kaynaklı”

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, öğrencilerin başarısının daim olmasını dileyerek, “Tarihi incelediğimizde dünyanın sözünü bugün silikon vadisini kuranlar söylüyor. Kim dönemin bilgisini elinde tutarsa o dönemin sözünü söylüyor. Bu beşeri sermaye, bilgi ekonomisi, yetişmiş insan gücü demek. Burayı altınla da döşeseniz her şeyin başı insan. Başarı bir bütün. Bugün Batuhan’ın başarısı için bir aradayız ama daha büyük düşünmek gerekiyor. Topyekûn bir seferberlik söz konusu. Başarıda anne baba çok mühim. Evladı vatana millete hayırlı başarılı bir bireye dönüştürmek anne babanın bilinciyle kaynaklı. Bu okulda bu olduğu için 20 yıldır sürdürülebilir bir başarı söz konusu. Hakikaten bireysel başarı için buradayız ama toplumsal bir başarı var” dedi.

Konuşmasında bilgi ekonomisine yatırım yapılması gerektiğini anlatan Şahin, “Biz sevgi, merhamet ekmek istiyoruz. Biz bunları ektiğimiz zaman yarın istediğimiz savaşsız bir dünyayı göreceğiz. Savaşmayan, muhabbetle birbirine bakan ülkeler, milletler istiyoruz. Bu kalpte başlıyor. Yunus Emre, Mevlana’nın baktığı yerden bakıyoruz. Valimizle beraber ‘Eğitim Şehri Gaziantep’ için tesis ve okulları tamamlamamız gerekiyordu. Belediyelerin okul yaptığı başka bir şehir yok. 2014 yılında ilk talimatlarımızdan biri okul yeri tespitiydi ve 120 okul yeri belirledik. Planlamayı ona göre yaptık. Önceliği eğitime veriyoruz. Olmazsa olmazımız” diye konuştu.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise okulun başarısına dikkat çekerek milyonlarca öğrencinin arasında Şehitkamil ilçesinde çok önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise öğrenciyi ve ailesini kutladı, eğitimde başarının ve gençlerin önünün açılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Genç yaşta hayatını kaybeden oğlu adına okulu yaptırdığı söyleyen hayırsever Nurettin Küncülü, okulda birçok güzel çocuğun yetiştiğini, bu okulda okuyan çocukların başarısına inandığını söyledi.

Türkiye birincisi Mehmet Batuhan Göktaş ise inanarak çalıştığını, asla vazgeçmeyi düşünmediği aktardı. Göktaş, kendisine destek olan ailesine, okul idarecilerine ve Nurettin Küncülü’ye ve Başkan Fatma Şahin’e teşekkür etti.