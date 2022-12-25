Kuzey Irak’tan geldi, şifayı Anka’da buldu

Kuzey Irak’tan gelen hasta, testis tümöründen, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen radikal orşiektomi ameliyatı ile kurtuldu.

Kuzey Irak’ta yaşayan 55 yaşındaki Abdulghanı Shukrı Farıs’in, uzun zamandır testislerinde şişme ve ağrı şikayetleri bulunuyordu. Başvurduğu farklı hastanelerde derdine çare bulamayan Farıs, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi ile iletişime geçti. Görüşmenin ardından Gaziantep’e gelen Faris’te, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından testis tümörü tespit edildi. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından radikal orşiektomi ameliyatı yapılan hasta kısa sürede sağlığına kavuştu.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşayan Abdulghanı Shukrı Farıs,”Tümör ismini duymak bile insanı korkutuyor. Ancak ANKA’da bana süreci anlatıp, beni rahatlattılar.Ameliyatım başarılı geçti, sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah doktorum ve ANKA Hastanesi yönetiminden onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

Erken teşhis hayati önem taşıyor

Testis kanserinin sinsi ilerlediğini belirten Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, “Testis kanserinin erken belirlenmesi açısından belirli aralıklarla kişinin kendi kendini muayene etmesi önemlidir. Erken aşamalarda tespit edilerek, uygun şekilde tedavi edilmesi durumunda hastaların kurtulmaları mümkündür. Testis kanseri teşhisi konulan hastada tümörlü dokuyu bir an önce çıkarmak hayati önem taşıyor. Küçük boyutta olan ve çıkarılmaya uygun olan hastalarda orşioektomi ameliyatı ile testis dokusunu koruyarak sadece tümörlü dokuyu çıkarabiliyoruz” diye konuştu.