banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat...
Meteoroloji uyardı! Çarşamba gününe dikkat...
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Yargıtay’dan TIR seferleri kararı
Yargıtay’dan TIR seferleri kararı
İsrail polisi Filistinli genci vurdu
İsrail polisi Filistinli genci vurdu

Kuzey Iraklı hasta tekerlekli sandalye ile geldi, ülkesine yürüyerek döndü

Kuzey Irak’ta yaşayan ve son 4 yıldır giderek artan ayaklardaki ve ellerdeki güçsüzlük, koordinasyon kaybı nedeniyle genç yaşında çocuklarına sarılamaz hale gelen 29 yaşındaki Nada Salih Mahdi Al-Itbı, yurt dışında ve ülkesinde gittiği bir çok hastanede net bir teşhis bile konulamayınca son umut olarak Türkiye’ye geldi. tekerlekli sandalye ve bakıma muhtaç halde Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’ne başvuran Nada Salih, yapılan tetkik ve tedavilerin ardından konulan teşhis ve uygulanan tedavi sürecinin ardından tekerlekli sandalyeden kurtuldu

GAZİANTEP 09.05.2022, 09:14
Kuzey Iraklı hasta tekerlekli sandalye ile geldi, ülkesine yürüyerek döndü

Kuzey Irak’ta yaşayan ve son 4 yıldır giderek artan ayaklardaki ve ellerdeki güçsüzlük, koordinasyon kaybı nedeniyle genç yaşında çocuklarına sarılamaz hale gelen 29 yaşındaki Nada Salih Mahdi Al-Itbı, yurt dışında ve ülkesinde gittiği bir çok hastanede net bir teşhis bile konulamayınca son umut olarak Türkiye’ye geldi. tekerlekli sandalye ve bakıma muhtaç halde Gaziantep Özel Hatem Hastanesi’ne başvuran Nada Salih, yapılan tetkik ve tedavilerin ardından konulan teşhis ve uygulanan tedavi sürecinin ardından tekerlekli sandalyeden kurtuldu

Hastalığına net tanı konulamamış ve bu hastalığın geçmeyeceği, yatalak olarak kalacağı belirterek tekerlekli sandalyeye mahkum edilmiş olan Nada Salih, son çare olarak Türkiye’ye gelerek şifa bulan diğer hastaların tavsiyeleri sonucunda Gaziantep Özel Hatem Hastanesine başvurdu. Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel tarafından gerekli MR tetkikleri ve belinden sıvı alınması sonrasında Multiplesklerozıs(MS) tanısı konuldu. Hastalığını teşhis ve tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Işıl Güzel, ’’29 yaşında kendi kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Nada Salih Mahdi Al-Itbı isimli hastamıza gerekli tetkikler yapıldıktan sonra tanımız kesinleştirilmiştir. 7 gün yüksek doz kortizol tedavisinden sonra yeni nesil multiple skleroz tedavisine başladığımız hastamıza, mesane kontrolü için yine yeni nesil ilaçlar verdik ve tedavi ile birlikte rehabilitasyona başladık. Hastamız tedavinin sonucunda kendi kişisel ihtiyaçlarını karşılayabilecek desteksiz yürüyebilecek hale geldi. En çok çocuklarına sarılabileceğine sevinen hastamız belirli aralıklar ile kontrole gelmek şartı ile taburcu edilerek şifa ile ülkesine gönderildi’’ dedi.

’’Çocuklarıma doya doya sarılabileceğim’’

Tekerlekli sandalyeden kurtulan Nada Salih, ’’4 yıldır ellerimde, ayaklarımda her geçen gün artan koordinasyon kaybım vardı. Kişisel ihtiyaçlarımı dahi karşılayamaz hale geldim, tekerlekli sandalye kullanıyordum. Hastane hastane gezdik fakat bir türlü çözüm bulamıyordum. Yaptığım araştırmalar ve tavsiyeler neticesinde Türkiye’de bu hastalığın tedavisinin Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Işıl Güzel tarafından başarılı uygulandığı bilgisine ulaşınca Irak’tan Türkiye’ye geldim. Işıl hocamızın tedavileri neticesinde artık yürüyebiliyorum ve en önemlisiçocuklarıma doya doya sarılabileceğim. Bu tarifsiz bir mutluluk. Dr. Işıl hanıma ne kadar teşekkür etsem az’’ dedi.

MS ve MS atakları

Multipl Skleroz (MS) hastalığı hakkında bilgiler vererek uyarılarda da bulunan Dr. Güzel, ’’MS hastalığı etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren ve ataklarla kendini belli eden kronik bir sinir sistemi hastalığıdır. Bağışıklık sistemi vücudu dışarıya karşı korurken kendi hücrelerini tanır. Ancak bilinmeyen nedenden dolayı sistem bozulduğunda, bağışıklık sistemi kendi hücrelerine özellikle de sinir iletimini sağlayan beyin ve omurilikteki hücrelere karşı saldırı düzenler. Beynin vücuda gönderdiği elektrik sinyalleri sayesinde hareket ve koordinasyon sağlanır. Sinir hücrelerini koruyan ve görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olan, sinir hücrelerinin etrafındaki örtü gibi kılıflara miyelin adı verilir. Bağışıklık sistemi miyelin kılıflarına saldırdığında ‘plak’ adı verilen hasarlı bölgeler oluşur. Bunun sonucunda yürüme, konuşma, görme gibi eylemlerde bozulmalar olabilir, bunlara MS atakları denir. Ataklar 1 hafta, 3 ay, 1 yıl gibi farklı zamanlarda olabilir. Her MS hastası için atak süreleri ve hastalık süreci farklıdır. MS ataklarında tutulan bölgeye göre bulgular değişmekle birlikte en sık; yorgunluk, vücudun değişik bölgelerinde özellikle gövdede, yüzde, kollar ya da bacaklarda uyuşukluk, karıncalanma, güçsüzlük, denge ya da yürüme bozukluğu, dilde peltekleşme gibi konuşma bozuklukları, mesane ve bağırsak problemleri, baş dönmesi, görmede bulanıklık ,düşünme, bellek ya da konsantrasyonda zorluk yaşama, depresyon görülebilmektedir .Günümüzde ilaçlar, fizik tedavi ve diğer yöntemlerle ataklar önlenebilmekte, sayısı ve şiddeti azaltılabilmektedir. Birçok hastalık ile karışabilen bu hastalıkta tanı koymada güçlükler yaşanmaktadır. Geç tanı alan ve yeterli tedaviyi alamayan hastalarda ileriki yaşlarda hareket ve bazı bilişsel kayıplara rastlanabilir. Hastalığın kesin tedavisi olmasa da günümüzde tıptaki gelişmeler, yeni nesil ilaçlar, erken tanı ve doktor kontrolünde alınacak önlemler, yaşanan sıkıntıları azaltmaktadır’’ ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak 04:03
Güneş 05:46
Öğle 13:06
İkindi 16:59
Akşam 20:15
Yatsı 21:51
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28
14°
parçalı az bulutlu