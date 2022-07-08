Kurul Başkanı Kaplan’dan bayram kutlaması

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, bir mesaj yayımlayarak Türk İslam aleminin Kurban Bayramını kutladı.

Bayramların toplumdaki sevgi, barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğine dikkat çeken Başkan Selahattin Kaplan, “Müslümanlar olarak Yüce Allah’ın bizlere büyük bir nimeti olan bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Rabbimizin müminlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği bayramlar dinimizde olduğu gibi toplumsal hayatımızda da büyük yer tutmaktadır. Bayramlar, insanları birbirine yakınlaştıran, dolayısıyla kardeşliğimizi güçlendiren müstesna zaman dilimleridir” ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan mesajına şöyle devam etti:

“Bayram özünde paylaşmaktır. Neşeyi de hüznü de paylaşmaktır. Bu nedenle bayramlarda yardımlaşma ve dayanışma duygularını en üst düzeyde tutmak, aile büyüklerini, yaşlıları, hastaları, yetimleri ve kimsesizleri ziyaret etmek, onların hayır dualarını almak önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarken, bayramın insanlığa ve ülkemize barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum.”