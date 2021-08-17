Kuru meyvede ihracat rekoru

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Akdeniz, Güneydoğulu kuru meyve ihracatçılarının 2021 yılının yedi ayında ihracat rekoru kırıldığını açıkladı.

Pandemi sürecinde en fazla ihracatını arttıran sektörler arasında yer alan kuru meyve sektöründe ihracat her geçen gün rekor artışlarla devam ederken 2021 yılının ilk yarısında Güneydoğu Anadolu Bölgesinden toplam 92 ülkeye 135 milyon 772 bin dolarlık kuru meyve ihracatı yapıldı. GAİB Hizmet binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Anadolu’nun bereketli topraklarında yetişen çeşitli meyvelerin dünya genelinde ihracatına yönelik çalışmaların büyük bir başarıyla devam ettiğini, 2021 yılının yedi aylık sürecinde ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 43’lük artışla 92 ülkeye bölgeden 147 milyon 736 bin dolarlık kuru meyve ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti. Başkan Çıkmaz yaptığı değerlendirmede kuru meyve ve mamullerinin covid 19 ile mücadelede önemli birer besin kaynağı olduğunu, insanların vücut direncini arttırmak ve koronayla savaşmak için sağlıklı atıştırmalıklara yöneldiğini, sağlıklı atıştırmalık denince akla ilk gelenin de özellikle Antep Fıstığı, Kuru Kayısı ve Kuru İncir olduğunu ifade ederek “2021 yılının yedi aylık dilimi bölge ihracatçılarımız için verimli bir yıl olmuştur. Temmuz 2021 döneminde bölgemizden bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 43’lük artışla 147 milyon 136 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bölgemizde, en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünümüz Antep Fıstığı olup bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 116,8’lik artışla toplam 63 milyon 368 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürünlerde ikinci sırayı 50 milyon 362 bin dolarla kuru kaysı alırken üçüncü sırayı 15 milyon 267 bin dolarla diğer meyve kuruları almıştır. Yine bölgemizden bu süreçte; 9 milyon dolarlık kuru incir, 2 milyon 496 bin dolarlık çeşitli kuru meyve ve çerezler, 2 milyon 321 bin dolarlık diğer kavrulmuş meyveler, 1 milyon 862 bin dolarlık leblebi, 1 milyon 808 bin dolarlık kayısı ve zerdali çekirdeği, 1 milyon 77 bin dolarlık çam fıstığı ve 169 bin dolarlık çekirdeksiz kuru üzüm ve ihracatı yapılarak ülkemize yılın ilk yedi aylık sürecinde 147 milyon 736 bin dolarlık döviz girişi gerçekleştirilmiştir” dedi.

Güneydoğulu kuru meyve ihracatçılarının gözdesi Avrupa Birliği Ülkeleri

Bölgemizden yapılan kuru meyve ve mamulleri ihracatını ülke grupları bazlı da değerlendiren Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz 2021 yılının yedi aylık diliminde en fazla ürünün 70 milyon 832 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildiğini, ikinci sırada ise 21 milyon 728 bin dolarla Amerika ülkelerinin yer aldığını, kuru meyve ihracatında üçüncü sıranın ise 17 milyon 423 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine ait olduğunu ifade etti. Ülke bazlı ihracatta ise en fazla kuru meyvenin 28 milyon 724 bin dolarla Almanya’ya yapıldığını, Almanya’yı ise 20 milyon dolarla İtalya’nın takip ettiğini üçüncü sırada ise 15 milyon 575 bin dolarla Birleşik Devletlerin yer aldığını sözlerine ekledi. 2021 yılının ilk yedi aylık sürecinde Güneydoğu’dan toplam 92 ülkeye kuru meyve ihracatı gerçekleştirildiğini de ifade eden Başkan Mehmet Çıkmaz kuru meyve ihracatçılarını kutlayarak 2021 yılının son beş ayına odaklandıklarını belirtti.

“Üzerimize düşeni yapacağız”

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz Akdeniz, Ege Bölgesinde yaşanan orman yangınlarının ardından Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel felaketleri sonucu yaşamını yitiren vatandaşlara başsağlığı dileyerek, “Milletimizin başı sağ olsun. Yaşanan felaketlerin yaralarının sarılması için bizler de milletimizle kenetlenerek üzerimize düşeni yapacağız” diye konuştu.