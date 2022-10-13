Kuru meyve ihracatçıları Paris yolcusu

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, 2022 yılının dokuz aylık sürecinde Güneydoğu’dan toplam 231 milyon 881 bin dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te 15-19 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarı’na katılacaklarını açıklayan Başkan Çıkmaz, fuarları önemsediklerini sözlerine ekledi.

Yılın son çeyreğindeki ihracatın artışla süreceğine inandıklarını da ifade eden Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, bölge ihracatçılarıyla Fransa’nın başkenti Paris’te 15-19 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarı’na katılacaklarını açıkladı. Çıkmaz, “Pandemi döneminde ki belirsizlik ve yasaklar nedeniyle etkin olarak yapılamayan SIAL Paris 2022 fuarına bu yıl gerek birlik olarak gerekse bölge kuru meyve üretici firmalarımızla etkin olarak katılacağız. Yenilikçi ürünlerimizi uluslararası pazarlara çıkarırken diğer rakip ülkelerde sektörümüzle ilgili meydana gelen değişiklikleri de görme, yakından takip etme şansımız olacak. Bundan sonraki süreçte bu gelişmeleri de göz önüne alarak sektörel ihracatımızın arttırılması için çalışmalarımız sürecektir” dedi.

102 ülkeye 231 milyon 881 bin dolarlık kuru meyve ihracatı

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 2022 yılının dokuz aylık sürecinde gerçekleştirilen kuru meyve ihracatını da değerlendiren Başkan Çıkmaz, “ 2022’nin dokuz aylık sürecinde bölgemizden toplam 231 milyon 881 bin dolarlık dolarlık kuru meyve ihracatı gerçekleştirildi. Bölgemizden gerçekleştirilen ürün bazlı ihracatta ilk sırayı 95 milyon 723 bin dolarla Antep Fıstığı alırken ikinci sırayı 94 milyon 861 bin dolarla kuru kayısı aldı. Üçüncü sırada ise 14 milyon 925 bin dolarla diğer kuru meyveler yer aldı. Bu ürünlerimizi 11 milyon 124 bin dolarla kuru incir, 5 milyon 449 bin dolarla kaysı ve zerdali çekirdeği izlerken bu ürünleri kavrulmuş meyveler, leblebi çeşitleri, ceviz, çekirdeksiz kuru üzüm, badem değirmenlik ürünler; erik kurusu, çam fıstığı gibi ürünlerimiz takip etti” diye konuştu.

Avrupa’nın kuru meyvesi Güneydoğu’dan

Kuru meyve ihracatında ülke gurupları bazında ilk sırayı Avrupa Birliği ülkelerinin aldığını da ifade eden Başkan Çıkmaz, ikinci sırada Amerikan ülkeleri ve ardından Ortadoğu Ülkelerinin yer aldığını sözlerine ekledi. Ülke bazlı ihracatta ise ilk üç sırada Almanya, İtalya ve Birleşik Devletlerin yer aldığını belirten Başkan Çıkmaz 2022 yılının dokuz aylık sürecinde toplam 102 ülkeye Anadolu’nun bereketli topraklarından üretilen kuru meyve çeşitlerinin ihraç edildiğini vurguladı.