Kurtuluş kupalarında ödül mutluluğu yaşandı

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen 25 Aralık Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri organizasyonlarında, basketbol, badminton ve satranç branşlarında dereceye giren okul takımları ve sporculara ödülleri, şölen havasında geçen törenle verildi. 750’nin üzerinde sporcunun centilmence yarıştığı organizasyonların ardından şampiyonlar, başarının haklı gururunu yaşadılar.

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle organize edilen 25 Aralık Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri organizasyonlarında farklı branşlarda dereceye giren okulların sporcuları, ödüllerini Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenlenen törenle aldılar.

Tören esnasında şampiyonların büyük mutluluk ve heyecanını; Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ve Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Rahmi Açıkkol paylaştı.

"Amacımız daha yaşanabilir bir Şehitkamil"

Parkede, kortta ve satranç tahtasında yaşanan tatlı rekabetin ardından başarı elde eden sporculara ödüllerini takdim eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Bir tek derdimiz var, bu memlekete hizmet edebilmek. Kurumlar arası işbirliği çerçevesinde hiçbir ayrımız gayrımız yok. Hangi noktada bulunursak bulunalım, amacımız bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir Türkiye, daha yaşanabilir bir Gaziantep ve daha yaşanabilir bir Şehitkamil bırakmak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru bir sporcu kimliği varsa akademik başarıları da en az onun kadar nitelikli olacaktır. Sporcu demek disiplin demek, disiplinli çalışmanın neticesinde başarı demek. Aslında spor artık hepimiz için bir yaşam biçimi. Bu nedenle yıl boyunca spor etkinliklerini ara vermeden devam ettiriyoruz. 25 Aralık Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri organizasyonlarında dereceye giren tüm okullarımızı ve sporcularımızı yürekten kutluyorum. Organizasyonların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

"Gaziantep’te spor adına çok ciddi bir sinerji var"

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, “Gaziantep’te spor adına çok ciddi bir sinerji var. Sayın Valimizin önderliğinde Spor Şehri Gaziantep projesi büyük bir başarıyla ilerliyor. Okul spor kulüplerimiz, özel spor kulüplerimiz, kamu, kurum ve kuruluşlarımızın spor bölümleriyle çok büyük ve güçlü bir aileyiz. Bizim amacımız geleceği inşa etmek. Bu yönde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyor, 25 Aralık Geleneksel Kurtuluş Kupası Spor Etkinlikleri organizasyonlarında dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyorum” şeklinde konuştu.

"Spor Şehri Gaziantep’in marka sporcuları"

Şampiyon sporculara seslendiği konuşmada Gaziantep’in marka sporculara sahip olduğunu belirten Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, “Gaziantep Valimiz Davut Gül Beyefendi’nin önderliğinde tüm kurumlarımız spora çok özel bir değer veriyor. Geldiğimiz noktada tesis altyapısıyla sportif malzemeleriyle Spor Şehri Gaziantep’in artık marka sporcuları var. Bugün burada bulunan ve müsabık oldukları branşlarda başarı elde eden tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Onlara destek olan tüm öğretmenlerimize, idarecilerimize ve kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Bir diğer teşekkürüm ise spora ve sporcuya kesintisiz desteğini devam ettiren saygıdeğer Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve değerli ekibine. Spor adına çok değerli ve önemli projelere imza atıyorlar. Tüm katılımcı sporcularımızı bir kez daha gönülden kutluyor, sağlık ve başarı dolu bir dönem diliyorum” diye konuştu.