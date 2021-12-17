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Kursu başarıyla tamamlayan sığınmacı kadınlar terzi oldu

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD-ASAM) ortaklaşa düzenlediği Giyim Üretimde Temel İşlemler kursunakatılan 20 Afgan ve Suriyeli kadın artık birer terzi oldu. Kursu başarılı şekilde tamamlayan sığınmacı kadınlardan üçü yakın zamanda, Gaziantep Sanayi Odası’na üye firmalardaişe başlayarak kayıtlı istihdamdaki yerini alacak.

GAZİANTEP 17.12.2021, 17:15
Kursu başarıyla tamamlayan sığınmacı kadınlar terzi oldu

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi (GSO-MEM) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin (SGDD-ASAM) ortaklaşa düzenlediği Giyim Üretimde Temel İşlemler kursunakatılan 20 Afgan ve Suriyeli kadın artık birer terzi oldu. Kursu başarılı şekilde tamamlayan sığınmacı kadınlardan üçü yakın zamanda, Gaziantep Sanayi Odası’na üye firmalardaişe başlayarak kayıtlı istihdamdaki yerini alacak.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi Türkiye Ofisi Mülteci Destek Programı’nın (UN WomenTurkey), Japonya Hükümetinin finansal desteği, SGDD-ASAM ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürüttüğü ‘Mülteci ve Ev Sahibi Topluluktan Kadınların ve Kız Çocuklarının Sosyo-Ekonomik İstikrarının Kadın Liderliği Yoluyla Güçlendirilmesi’ projesi kapsamında gerçekleştirilen kurs kapsamındakursiyelere 140 saat eğitim verildi. Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Müdürü İbrahim Çalı, kursta bir uzman eğitmenin ve tercümanın görev aldığını belirterekkurslar sayesinde yeni kayıtlı istihdam olanakları oluşturmak istediklerini söyledi. Çalı, “Kursiyerlerimize Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü onaylı sertifikalarını vereceğiz. Ayrıca üç kursiyerimiz bu kurs sayesinde iş sahibi olacak. Kursiyerlerden aldığımız tepki çok olumlu. Meslek edinen kursiyerlerimizin iş piyasasına erişim şansı artıyor” şeklinde konuştu. SGDD-ASAM Proje Koordinatörü Özge Tuncer, kurs programıyla uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki kadınların meslek edinerek istihdam piyasasına erişimlerinin artırılmasını hedeflediklerini söyledi. Kadınların güçlenmesinde istihdamın önemine dikkat çeken Tuncer, “Kurs sayesinde kadınlar artık birer terzi oldu. Ailelerinin ihtiyacını da karşılayabilirleriş sahibi de olabilirler. Biz projemizle kadınlar için iki konuyu hedefliyoruz. Birincisi kadın ve kız çocukları için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi ve farkındalık oluşturabilmek. İkinci olarak da yararlanıcı kadınların geçim kaynaklarına erişimini artırarak ekonomik anlamdagüçlenmelerine destek olmak” dedi.

Proje kapsamında sosyal uyum faaliyetlerine de destek verdiklerini anlatan Tuncer, “Projede aynı zamanda, Türkçe A1-A2 seviye dil kursları ve konuşma kulüpleri ile dijital beceri kursları düzenleniyor. Yararlanıcılarımıza, projemiz kapsamındahukuki, sosyaldanışmanlık ve sağlık danışmanlığı ile psiko-sosyal destek verilerek temel hak ve hizmetlere erişimleri destekleniyor” diye konuştu.

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