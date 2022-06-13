Kursiyerlerin sanat eserleri görücüye çıktı

Şehitkamil Sanat Merkezi’ndeki Şehitkamil Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan 175 eser, yapılan açılışla sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Şehitkamil Sanat Merkezi içerisinde yer alan Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışına, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel ile Serkan Özatıcı, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Meclis Üyeleri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehitkamil Sanat Merkezi’nde açılan Şehitkamil Sanat Akademisi’nde 6 ay süresince temel resim, karakalem ve yağlı boya branşlarında eğitim gören 225 kursiyerin tuval üzerine yağlı boya, tuval üzerine akrilik boya, karakalem, mandala, kum tekniğiyle hazırladığı 175 eserden oluşan ‘Dönem Sonu Resim Sergisi’, 18 Haziran Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

“7’den 77’ye herkese kapımız açık”

Serginin açılışında konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak eğitimin her kademesine destek olmaya; sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere katılanların her zaman yanında olmaya gayret gösteriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz bu mekanın da inşası noktasında hep şuna önem verdik. Gaziantep ekonomide, imalatta, ihracatta ön planda bir şehir. Ama yıllardır hep çalışmayla vakit geçirdiğimiz için sanatsal etkinliklere çok fazla zaman ayıramamıştık. Biz bu sanat merkezini yaparken, özellikle bir yandan görsel sanatlara yönelik olarak bir yandan da işitsel sanatlara yönelik olarak etkinlikler yapmak istedik. Tabii profesyonel sergiler burada yapılıyor ama en önemlisi bizim kursiyerlerimizin yapmış olduğu eserleri burada sergilemek ve burada bir başka şey daha var, 7’den 77’ye diyebileceğimiz şekilde en alt yaş grubundan en üst yaş grubuna kadar herkese kapımız açık ve bugün de bu eserleri hep birlikte izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.