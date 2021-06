Kurbanlık fiyatlarında yetki tartışması

Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, oda ve derneklerin bir araya gelerek açıkladığı kurbanlık satış fiyatına tepki gösterdi. Açıklanan kurbanlık satış fiyatını tanımadıklarını ifade eden Türkman, “ Biz Birlik olarak buğday fiyatını açıklamadığımız, açıklayamayacağımız gibi Şehitkamil Ziraat Odası da kurbanlık fiyatlarına doğrudan karışmamalıdır” dedi.

İki gün önce Gaziantep Bakkallar ve Bayiler Odası toplantı salonunda düzenlenen ve Şehitkamil Ziraat Odası, Gaziantep Kilis Veteriner Hekimler Odası, Gaziantep Bakkallar Odası, Gaziantep Et ve Süt Üreticileri Derneği, Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Derneği Başkanlarının katıldığı basın toplantısıyla Gaziantep’teki kurbanlık satış fiyatı açıklandı. Kurbanlık fiyatının açıklanması sırasında görüşlerinin alınmadığı için tepki gösteren ve açıklanan kurbanlık satış fiyatını tanımadıklarını belirten Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, “2 Haziran 2021 tarihinde 2021 yılı kurbanlık fiyatlarının açıklandığını maalesef öğrendik. Basın açıklamasını yapan kurumlara baktığımız zaman bu gün 6 bin üyesi Gaziantep’in en büyük birliği ve en büyük STK’larından biri olan Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin olmadığını, yine Gaziantep Sığır Yetiştiricileri Birliğinin olmadığını görüyoruz. Oysa son 3 yıldır Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Gaziantep Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Gaziantep Kırmızı Et Üreticileri Birliği ile beraber Kurbanlık fiyatlarını açıklayarak bu işi en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Doğrusu da budur” dedi.

“Kurumlar kendi çalışma alanları içerisinde kalırlarsa saygı görürler”

Kurbanlık satış fiyatının açıklanması sırasında çalışma alanı olmadığı halde kurbanlık satış fiyatı açıklamasında bulunan kurumların olduğunu belirten Türkman, “Biz birlik olarak buğday fiyatını açıklamadığımız, açıklayamayacağımız gibi Şehitkamil Ziraat Odası da kurbanlık fiyatlarına doğrudan karışmamalıdır. Biz Birlik olarak Veteriner Hekimler Odası Muayene ücreti tarifesini açıklamadığımız, açıklayamayacağımız gibi Gaziantep Kilis Veteriner Hekimler Odasının da kurbanlık fiyatlarına doğrudan karışmamalıdır. Biz Birlik olarak bisküvi, çikolata, kraker fiyatını açıklamadığımız, açıklayamayacağımız gibi Gaziantep Bakkallar Odasının da kurbanlık fiyatlarına doğrudan karışmamalıdır. Gaziantep’te toplamda 10 bine yakın üyesi bulunan Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile Gaziantep Sığır Yetiştiricileri Birliği üyeleri adına kurbanlık fiyatlarını açıklamaya yetkili merciler olup, 5-10 üyesi olan dernekler bu işe karışmamalıdır, bu açıklama etik de değildir. Kurumlar kendi çalışma alanları içerisinde kalırlarsa saygı görürler, başka kurumların çalışma alanlarına müdahale yapıldığı zaman saygılarını da yitirmiş olurlar” ifadelerini kullandı.

“Küçükbaş kurbanlık satış fiyatını tanımıyoruz”

Açıklanan kurbanlık satış fiyatını tanımadıklarını ve geçersiz olduğunu söyleyen Türkman, birlik olarak kurbanlık satış fiyatını açıklayacaklarını aktararak, “Yapılan küçükbaş kurbanlık satış fiyatını tanımadığımızı, geçersiz olduğunu ilan ediyoruz. Üreticiyi çok sıkıntıda bırakan yem fiyatları başta olmak üzere yaklaşık yüzde yüz artan girdileri de dikkate alarak, tüketicinin alım gücünü de dikkate alarak önümüzdeki günlerde 2021 yılı kurbanlık fiyatımızı açıklayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” diye konuştu.