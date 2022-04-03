Kuran-ı Kerim aşkı, yaş sınırı tanımıyor

Şehitkamil Belediyesi’ne bağlı aile merkezlerinde açılan Kur’an-ı Kerim kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kursta eğitim gören özellikle ileri yaştaki kadın kursiyerler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söylediler.

Pirsultan Aile Merkezi’nde hafta içi düzenli olarak Kur’an-ı Kerim öğrenen kadınlar, bunun yanı sıra itikat, siyer, ahlak, tecvit, ilmihal dersi başta olmak üzere temel dini bilgileri de öğrenme imkanı elde ediyor. Birçoğu orta yaş gurubundan olan kadınlar, geç de olsa Kur’an-ı Kerim öğreniyor olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler.

“Yaşlı teyzelerimiz kursa yoğun ilgi gösteriyorlar”

Pirsultan Aile Merkezi Kur’an-ı Kerim Öğretmeni Büşra Atik, kursta her yaş grubundan öğrencilerinin olduğunu ve bu durumun kursta bir aile ortamı oluşturduğunu kaydetti. Büşra Atik, “Haftanın 5 günü olmak üzere kursiyerlerimize Kur’an-ı Kerim öğretiyoruz. Bunun yanı sıra temel dini bilgiler de veriyoruz. İbadet, itikat, siyer, ahlak, tecvit dersi de veriyoruz. Ayrıca hadis dersi veriyoruz. Peygamber Efendimizin hadislerinden ve sünnetlerinden bahsediyoruz. Bu şekilde onlara hem Kur’an-ı Kerim öğretiyoruz hem de dini bilgiler öğretiyoruz. Özellikle yaşlı teyzelerimiz, kursa yoğun ilgi gösteriyorlar. Gerçekten de teyzelerimizin sadece Allah rızası için Kur’an-ı Kerim öğrenmek ve hayatlarında uygulamak için geldiklerine şahit oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrenmenin yaşı hiçbir zaman yoktur”

Kur’an-ı Kerim öğrenmenin ve okumanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren kursiyer Türkan Güçlü, “Kur’an-ı Kerim okumayı bilmiyordum ve öğrenmeyi çok istiyordum. Şehitkamil Belediyemizin bizler için açmış olduğu kursa katılmaya başladım. Kısa zaman içerisinde Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladım. Allah razı olsun hocamızdan, bizimle yakından ilgileniyor. Kur’an-ı Kerim öğrenmemiz için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bizler de Kur’an-ı Kerim öğrenme aşkıyla aralıksız bir şekilde kursa katılıyoruz. Öğrenmenin yaşı hiçbir zaman yoktur. Yaşımın ilerlemesine rağmen büyük bir zevkle kursa geliyorum. Şimdi artık tecvitle Kur’an-ı Kerim okumayı da öğrendim. Bunun için de çok mutluyum. Bizlere böylesine anlamlı bir kurs açtığı için Allah, Başkanımızdan razı olsun. Her zaman Başkanımıza dua ediyoruz. Allah, Başkanımızı hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Hocamıza da bizlere ilgi gösterdiği için ve bizlere emek verdiği için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.