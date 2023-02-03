Kültürel Miras Enstitüsü, vakıf olarak hizmet verebilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ortaklığında Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü kanunu TBMM Genel Kurulu’nda onaylandı. Yasa uyarınca Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi ile vakıf olarak hizmet verme aşamasına geçecek.

Mecliste görüşülen kanun teklifi üzerine söz alan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Türkiye’nin bütün kadim ve antik uygarlıkların doğduğu bir medeniyetler vadisinin merkezinde yer aldığını belirterek, Anadolu’nun da dünyanın en zengin arkeolojik yataklara ev sahipliği yaptığını söyledi. İngiltere, İtalya, Almanya ve Hollanda gibi birçok Avrupa ülkesinin bugüne kadar Türkiye’de 8 arkeoloji enstitüsü kurduğunun altını çizen Şahin, “Türkiye’nin bu alanda çok geç kaldı. Arkeoloji enstitümüz eğer 100 yıl önce kurulmuş olsaydı bugün Avrupa’nın önde gelen müzelerini Anadolu’muzun zenginlikleri süslemeyecekti” dedi.

Enstitü Projesi, Başkan Fatma Şahin’in girişimleriyle başlatılmıştı

Şahin, Gaziantep’in arkeolojik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Dünyanın en büyük mozaik müzesine ev sahipliği yapıyor. Gaziantep, Göbekli Tepe, Zeugma ve Nemrut gibi çok büyük bir arkeolojik vahanın tam ortasında bulunuyor. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü projesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin tarafından başlatıldı. Bugün de onun kanun teklifine ilişkin görüşmeleri Meclis genel kurulundaydı.”

TBMM Genel Kurulu’ndaki kanun teklifi görüşmesinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak ve MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan da bulundu. Bey Mahallesi’ndeki 162 yıllık Kendirli Kilisesi’nin restore edilmesinin ardından kurulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı enstitü bölge arkeolojisi için önem taşıyor. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Gaziantep’te hayata geçirilen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Anadolu’nun kadim tarihine ışık tutacak.

Yasa görüşmeleri öncesi TBMM kulisinde enstitü sergisi ve Antep yemekleri ikramı

Yasa görüşmeler öncesi, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Yayınları Sergisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Şeref Holü’nde açıldı. Açılışa, TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri katıldı. Ayrıca sergide, Gaziantep’e ait yöresel lezzetler davetlilere ikram edildi.