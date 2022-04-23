Kubba’nın 23 Nisan mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı ile TBMM’nin kuruluşunun 102. yılı dönümünü kutladı.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yayımladığı mesajda sözlerine şöyle devam etti, “23 Nisan 1920, bağımsızlığımızın ve milli iradenin gücünü tüm dünyaya ilan ettiğimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihidir. Vatanımızın işgal edildiği, milletimizin istikbaline kastedildiği dönemde hayati öneme sahip olan Büyük Millet Meclisimiz, istiklal mücadelemizin kurtuluşunun sembolüdür. 23 Nisan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bayram olarak çocuklara armağan edilerek, çocuklarımıza olan sevginin ve inancın da sembolü olmuştur. 23 Nisan kurtuluş mücadelesinin gelecek nesillere resmedileceği en kutsal emanetimizdir. İstiklal Savaşının Başkomutanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bu müstesna bayramını yürekten tebrik ediyorum.” dedi.