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Kubba’dan yeni yıl mesajı
Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
GAZİANTEP 31.12.2020, 15:02
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Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımlayan Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, sağlık alanında yaşanılan hadiselere şahitlik eden 2020 yılını geride bırakarak, çok daha güzel ve sağlıklı gelişmelerin hep birlikte yaşanacağını umut ettiğini belirtti.
Yeni umut ve beklentilerle 2021’e girileceğine işaret eden Kubba, mesajında, “Yeni yılınızı en samimi duygularla kutluyorum. Yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, sağlık, barış, huzur ve refah getirmesini diliyorum’ ifadelerini kullandı.2020 yılının dünya ve Türkiye açısından zor bir yıl olduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Kubba, mesajının devamında, ’’Yeni bir yıla sağlıkla girilmesi, 2021 yılının ülkemize ve tüm insanlığa sağlıkla ve mutlulukla gelmesini temenni ediyorum” diye konuştu.
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