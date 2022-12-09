Kreş ve anaokulu müdürlüğü personeline yangın eğitimi

Sivil Savunma Uzmanı Hanife Eyyüp, yangın eğitiminin kamu kurumlarında birlikte çalışma, koordinasyon içinde hareket etme kabiliyetini kazanmak ve geliştirmek, afetlere karşı hazır olma, farkındalık kazandırma ve yangınlara karşı doğru hareket tarzını GAÜN Kreş ve Anaokulu Müdürlüğü personeline kazandırmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Eğitimin kreş öğretmenleri ve diğer görevli personelin katılımıyla gerçekleştiğini ifade eden GAÜN Kreş ve Anaokulu Müdürü Güler Boran ise şunları söyledi:

“Eğitimde yangın sınıfları, yangına karşı alınacak önlemler, yangın söndürme sistemleri, yangın öncesi-sırası-sonrası yapılması gerekenler ve etkin söndürme teknikleri gibi konularda bilgi verildi. Teorik eğitim sonrası yangın tatbikatına geçilerek; alanda ateş yakıldı ve bir yangına karşı yangın söndürme cihazının nasıl kullanılacağı, etkin ve doğru müdahale ile bir yangının nasıl kontrol altına alınacağı gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı.”