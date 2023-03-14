Köylerde yaşayan depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin köylerinde vatandaşlara gıda ürünleri ve hijyen malzemesi dağıtımına devam ediyor.

GBB Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından depremde hasar alan ilçelerde hayatın daha hızlı normalleşmesi ve ihtiyaçların karşılanması için yaptığı çalışmalarla vatandaşlara gıda ürünü dağıttı. Bu oluşumda köylerdeki vatandaşlara 2 kg pilavlık bulgur, 2 kg pirinç, 2 kg kırmızı mercimek, 1 kg fasulye, 2 kg nohut, 1 kg yeşil mercimek, 2 kg un, 2 kg makarna, 500 gr arpa şehriye, 2 kg toz şeker, 2 litre ay çiçek yağı, 500 gr helva, 800 gr siyah zeytin dağıtıldı. Hijyen malzemesi olaraksa kolonya, ıslak mendili sıvı sabun, kalıp sabun, diş fırçası, diş macunu, el havlusu, tırnak makası, tarak ve kıyafet dağıtımı yapıldı.

“Taleplerimize kısa sürede karşılık verildi”

153 çağrı merkezini arayarak talepte bulunan depremzedelerin ihtiyaç ve talepleri karşılanmaya devam ediyor. Beydilli mahallesinde oturan depremzede Sevim Reçber talebinin hızlı karşılandığını belirterek, “153 Çağrı merkezini aradık, yardım istedik. Onlarda gönderdi. Her şeyimiz geliyor, hiçbir şeyimiz eksik değil” dedi.