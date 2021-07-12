Koroner bypass ameliyatlarında yara izsiz tedavi

Dünyada ve Türkiye’de sıklıkla görülen kronik hastalıkların başında gelen kalp, damar hastalıklarıyla ilgili açıklamada bulunan Medical Park Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem, stent ve balon gibi yöntemlerle açılması mümkün olmayan tıkalı damarların, by-pass adı verilen açık ameliyatlarla açıldığına dikkat çekti.

Obezite ve şeker hastaları için endoskopik damar çıkarma yönteminin çok önemli faydaları olduğuna da değinen İyem, obezite hastalarında klasik yöntemle uygulanan by-pass ameliyatlarında fazla kilo sebebiyle damar çok geride olduğu için bacakta derin kesiler açıldığını ve bu sebeple de yaranın iyileşme süresinin daha uzun sürede olduğunu söyledi. Açılan büyük kesilerin hastaların tedavi sürecini daha da uzattığını dile getiren İyem, hasta için ameliyat sonrasında iyileşme sürecinin adeta bir çileye dönüştüğünü belirterek endoskopik damar çıkarma yöntemi sayesinde bu zorluklar artık yaşanmadığını söyledi.

Kalp damar hastalıklarının tedavisiyle ilgili konuşan Prof. Dr. Hikmet İyem, "Geçmişten bu yana klasik açık yöntemlerde safen venin bacaktan alınması için ayak bileği ile kasık arasında 50-60 santimetre kesi meydana geliyordu. Bu yöntem ile, hastanın acı ve sancı duyma imkanı daha da artmaktaydı. Koroner bypass ameliyatları bacağa küçük bir kesi ile bacaktan damar çıkartılarak kalbe yerleştirilmektedir. Endoskopik Damar Çıkarma Yöntemi olarak da bilinen bu teknik ile hasta konforu maksimize edilerek iyileşmenin hızlı olması sağlanmaktadır. Endoskopik damar çıkarma yönteminde sadece 1-2 santimetrelik küçük bir kesiden kamera eşliğinde özel bir aletle girerek damarı çıkarılmaktadır. Bu şekilde hastalar bacaklarda iz olmaksızın ameliyattan hemen sonra rahatlıkla yürüyebilir, merdiven çıkabilme imkanına sahip olabilmektedir. Stent ve balon gibi yöntemlerle açılması mümkün olmayan tıkalı kalp damarları, by-pass adı verilen ve kişinin kol veya bacağından alınan damarlar ile değiştirilmesi yöntemiyle gerçekleştirilmektedir. Damar çıkarma işlemi açık olarak gerçekleştirildiğinde, kişinin kol ve bacaklarında oluşan derin ve uzun ameliyat izleri hem fiziksel hem de ruhsal açıdan hastayı olumsuz etkilemektedir" dedi.

"Küçük kesi enfeksiyon riskini minimize ediyor"

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde, endoskopik damar çıkarma yöntemi ile; bacaktan 2 cm’lik kesiyle damar çıkartabildiği aktaran Prof. Dr. Hikmet İyem, kol ve bacaklarda açılan küçük kesinin hem enfeksiyon riskini minimize ettiğini, daha az ağrı ve daha az yara izi nedeniyle hastaların daha hızlı iyileşme olduğunu kaydetti. Bu yöntem ile daha iyi klinik sonuçlar alınabildiğini hatta hastaların hemen araç kullanabildiğini ifade eden Prof. Dr. İyem, hasta memnuniyeti bakımından da hastalar tarafından da cazip olan bu yöntemin dünyada oldukça sık kullanıldığını belirtti. Kalpteki damar değişimi için kullanılan bu damarların yeni nesil teknoloji olan endoskopik damar çıkarma yöntemiyle bacaktan ya da koldan 2 cm’lik kesiyle çıkartılabildiğini aktaran İyem, "Kol ve bacaklarda büyük kesikler açılmadığı için enfeksiyon riskini de minimize eden bu yöntem, hastanın yoğun bakım sürecini de kısaltıyor. Dolayısıyla yeni geliştirilen yöntemin geleneksel yönteme ve diğer yöntemlere göre pek çok avantajı olması da hastaların ve doktorların tercih sebebi olmasını sağlıyor" dedi.