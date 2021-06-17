Korona virüs hastası 35 günlük yaşam mücadelesini kazandı

Şanlıurfa’da korona virüse yakalanan ve durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne sevk edilen 35 yaşındaki hasta, yoğun bakımdaki 35 günlük zorlu yaşam savaşının ardından korona virüsü yenerek hayata yeniden tutundu.

Şanlıurfa’da yaşayan 35 yaşındaki Mehmet Demir, korona virüse yakalandı. Gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında kısa sürede durumu ağırlaşan Demir, acil olarak ambulansla Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan ve solunum cihazına bağlı olarak hayatını devam ettiren hasta, 35 günlük zorlu yaşam mücadelesini kazanarak hayata yeniden tutundu.

“Akciğerleri toparlandı, ailesine ve kendisine geçmiş olsun”

Ameliyat sonrası hasta hakkında açıklamalarda bulunan ANKA Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Belgin İkidağ, "Hastamız uyguladığımız tedavilere olumlu yanıt verdi. Uzun süre solunum cihazına bağlandıktan sonra hastamızın sağlığına kavuşması bir hekim olarak bizleri çok mutlu etti. Bazı hastalarımız hastalığı çok ağır geçiriyor. Mehmet Bey de bu hastalardan biriydi. Hastamızın tedavisi sürerken Pnömotoraks olması nedeniyle toraks tüpü de takıldı. Daha sonra tüpü çekildi, servise alındı. Tedavisi tamamlanan hasta oksijen cihazıyla taburcu edildi. Hastamızın durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Oksijen kullanımı çok azaldı. Akciğerleri toparlandı. Kontrolleri için hastayla iletişim halindeyiz. Mehmet Bey ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" dedi.

Hastalık ve tedavi süreci hakkında bilgi veren ANKA Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Doç. Dr. Rauf Gül, “Hastamız, Şanlıurfa’da bir sağlık kuruluşundan acil olarak hastanemize geldi. Geldiğinde solunum sıkıntısı yaşıyordu. 35 günlük yoğun bakım sürecinde solunum cihazına bağlı olarak hayatını devam ettirdi. Bu süreçte hastamızı yaşama bağlayabilmek için büyük emek verdik. Yoğun bakımcılar olarak bir hastayı kaybettiğimizde çok üzülüyoruz. Ölümlerin yaşanmaması için temizlik, hijyen ve maske kurallarına uyulması özenle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

“Sağlığın yerini hiçbir şey tutmuyor”

Yoğun bakım sürecinin ardından yaşama tekrar dönmenin sevincini yaşayan Mehmet Demir ise, “Geçirdiğim süreç psikolojik ve fiziksel olarak beni ve ailemi çok yordu. Yoğun bakım hayatımın en zor zamanlarıydı. Şanlıurfa’dan ambulansla ANKA Hastanesi’ne sevk edildiğimde hastalığın ciddiyetini o zaman anladım. 35 gün bana 35 yıl gibi geldi. Şu an taburcu oldum. Tedavi sürecim evde devam edecek. Ara ara oksijen kullanıyorum. Daha rahat nefes alabiliyorum. Sağlığın yerini hiçbir şey tutmuyor. İlgi ve alakalarından dolayı başta değerli hekimlerim Uzm. Dr. Belgin İkidağ, Doç. Dr. Rauf Gül’e, ANKA Hastanesi yönetimi ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.