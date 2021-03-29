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Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te 2 binanın korkuluk demirini çalan şüpheli yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP 29.03.2021, 15:53
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Korkuluk demiri çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep’te 2 binanın korkuluk demirini çalan şüpheli yakalandı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pirsultan Mahallesi’nde iki binanın korkuluk demirlerini çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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