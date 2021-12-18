banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Koray Avcı Gazianteplileri coşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü Yılı Etkinlikleri’nce düzenlenen, 25 Aralık Halk Konserleri’nde muhteşem sahne performansıyla Şarkıcı Koray Avcı yer aldı.

GAZİANTEP 18.12.2021, 12:07
Koray Avcı Gazianteplileri coşturdu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü Yılı Etkinlikleri’nce düzenlenen, 25 Aralık Halk Konserleri’nde muhteşem sahne performansıyla Şarkıcı Koray Avcı yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü Yılı Etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla, Gaziantep Valiliği, Gaziantep’i Geliştirme Vakfı’nın (GAGEV) koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı organizasyonunda yapılan 25 Aralık Halk Konserleri, sesi ve şarkılarıyla sevilen Şarkıcı Koray Avcı ile devam etti. Şahinbey Kapalı Spor Salonu’nu dolduran yaklaşık 15 bin vatandaşa konserde Koray Avcı ve orkestra ekibi, sahne performansıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Avcı, Müslüm Gürses, Zeki Müren, Neşet Ertaş başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının eserlerini seslendirdi, Türkiye’nin her yöresine ait şarkı ve türkülere kendi yorumunu katarak salonu adeta coşturdu. Gaziantep’in Kurtuluşu’nun Yüzüncü Yılı’nı kutlayan Avcı, salonu dolduran sevenlerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Konserin ilerleyen bölümünde izleyicilerin arasında bulunan Ravza adlı küçük kız çocuğu ile mini düet yaptı.

Şahin ve Koray Avcı şehitler için İstiklal Marşı’nın 6’ncı kıtasını hep bir ağızdan okudu

Konserin sonunda sahneye çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günün anısına Koray Avcı’ya kutnudan yapılan ay yıldızlı atkı ve çiçek hediye etti. Başkan Fatma Şahin ve Koray Avcı, salondakilerle beraber şehitlerin anısına hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nın 6’ncı kıtasını okudu.

“Şampiyon ve yeşil yaptığımız gazi şehri gençlerimizle eğitim-bilim şehri de yapacağız”

Konser sonunda konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Koray Avcı ve ekibine teşekkür ederek, “Muhteşemsin Gaziantep. Yeni destanlar yazmak için buradayız. Yüzyıl önce atalarımız ‘İman varsa imkan vardır’ , ‘Bu topraklara düşmanlar zafer anıtı dikemez’ , ‘Söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ dedi. Ecdat ile gurur duyuyoruz. 6 bin 317 şehit. Gazi Meclisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında toplanarak Antep’i bütün dünyaya Gazi olarak ilan etti. Üzerinden yüz yıl geçti. Zerdali çekirdeği ile açlığa karşı direnen şehir bugün ‘Lezzetin Başkenti’ oldu. Sevgili gençler unutmadık unutturmayacağız. Bu yüzden Antep Gazi diyoruz. Sizlerle Gazi şehri sanayi, şampiyon, yeşil, şehir yaptık. Gençlerimizle Gazi şehri artık eğitim ve bilim şehri yapacağız. Adımız Gaziantep, soyadımız Türkiye” dedi.

Kutlamalar 25 Aralık’ta Zeynep Bastık ve Kıraç konserleri ile sürecek

Yüzüncü Yıl Etkinliklerince 25 Aralık Halk Konserleri, 25 Aralık Cumartesi Günü etkileyici sesi ile Zeynep Bastık ve Anadolu Rock Müziği’nin güçlü sesi Kıraç ile kaldığı yerden devam edecek. Rahatsızlığı nedeni ile konsere çıkamayan Türk Rap Müzisyeni ve Söz Yazarı Eypio ise 09 Ocak Pazar Günü Gaziantepli sevenleri ile buluşacak.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8