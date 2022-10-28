Koordinatör Başkan Kileci’den 29 Ekim kutlaması

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıl dönümü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında “Cumhuriyetimizin 99. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her fırsatta “Benim en büyük eserim” diyerek emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağını belirttiği mesajında, ’’Tarih sahnesinde canlanan birlik ve beraberliğimizin en güzel mükafatı milletimizin zaferinin Cumhuriyet ile taçlandırılması olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen mücadelenin nihai başarısı tüm dünyaya ders verir niteliktedir. Siyasi belirsizliğin içerisinde toplumsal ve ekonomik sıkıntılara rağmen atılan bu demokratik adım bir milletin geleceğini tam anlamıyla yeniden yazmıştır. Atatürk, çağın ötesinde olan yenilikleri ve fikirleri ile 1920’leri aşan ve bazı ülkelerin hâlâ sunamadığı hakları ve ayrıcalıkları vatandaşla buluşturan bir vizyona sahipti. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı ve medeni hukukta kadının korunması ile birçok ulusa örnek model olmuştur. Bugün bile o dönemin koşullarına bakıldığında halkı demokrasiyle tanıştırması, kadınların haklarının tanınması ve saygı duyulması elde edilen emsalsiz bir zafer ve başarıdır. Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatan topraklarının, milletin topyekûn mücadelesi ile kurtarılarak kurulan Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü bugün minnetle ve büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizle beraber demokrasimizin sembolü ve en önemli teminatı olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma konusundaki azim ve kararlılığımız her geçen gün daha da artmaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Ahmet Fikret Kileci, mesajının devamında, ’’Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan etmek için büyük mücadeleler verdiği Cumhuriyet’i, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri olarak Bölgemizin kalkınması ve ihracatımızın sürdürülebilir bir şekilde artırılması için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Atatürk’ün

’Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir’ özdeyişi doğrultusunda ihracatçılar olarak ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak için zor demeden, imkânsız demeden çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci’nin mesajının son bölümünde ise ’’Ülkemiz Cumhuriyet’in çizdiği aydınlık yolda ilerlerken, dışarıda ve içeride birtakım zor koşullarla karşılaşmakta ekonomik, siyasi ve diplomatik sorunlarla sınanmaktadır. Bu şartlar altında, Atatürk’ün işaret ettiği hedeflere ulaşmak için yapılacak yegâne şey, zorluklara aldırmadan bu memleket için çalışmak; hiç durmadan bilgi, fikir ve teknoloji üretmektir. En önemlisi de vazgeçmeden, dayanışma içinde bu günlerden kurtulmak için birlikteliği sağlamaktır. Demokrasimizin teminatı ve sembolü olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlarken, bizlere hürriyetimizi kazandırmak uğruna mücadele eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ülkemizin birçok köşesine ismi verilerek yaşatılan Millî Mücadele Dönemi kahramanlarımızı ve isimsiz kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz’’ denildi.