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Kooperatif Başkanının asfalt talebine olumlu yanıt

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Gaziantep Briketçiler, Mermerciler ve Karocular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halit Çelik’i ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, kooperatif yönetiminin asfalt yönündeki talebine ilişkin önümüzdeki günlerde çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

GAZİANTEP 04.09.2021, 15:23
Kooperatif Başkanının asfalt talebine olumlu yanıt

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ve AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz ile birlikte Gaziantep Briketçiler, Mermerciler ve Karocular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halit Çelik’i ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, kooperatif yönetiminin asfalt yönündeki talebine ilişkin önümüzdeki günlerde çalışmaların başlatılacağını duyurdu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu; AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, AK Parti Şehitkamil Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç ile birlikte Gaziantep Briketçiler, Mermerciler ve Karocular Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halit Çelik, yönetim kurulu ve esnafı ziyaret etti.

Briketçiler, mermerciler ve karocuların mesleki talep ve sıkıntılarını dinleyen Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Milletvekili Derya Bakbak ve Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, sorunların çözümü ve taleplerin yerine yetirilmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Başkan Halit Çelik’in asfalt talep etmesi üzerine söz alan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, bölgede ön fizibilite çalışması yürüttüklerini, asfalt çalışmalarının da önümüzdeki günlerde başlatılacağını kaydetti.

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