Kongre merkezine güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu

Oğuzeli Belediyesi yenilenebilir enerji kaynaklarından üst seviyede faydalanmak amacıyla Kültür ve Kongre Merkezi çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

Yüksek enerji maliyetlerini azaltmak ve çevreyi korumak adına Kültür ve Kongre Merkezi’nin çatısına 180 KW’lık Güneş Enerji Santrali (GES) kurduklarını ifade eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, “Doğanın bize sunmuş olduğu müthiş bir nimet olan güneşi enerjiye çevirerek ilçemize gelir kaynağı oluşturduk” dedi. Başkan Kılıç, “Tüm dünyada şu anda ciddi bir enerji krizi yaşanıyor. Bizde Oğuzeli Belediyesi olarak Üretken Belediyecilik anlayışıyla Kültür ve Kongre Merkezimizin çatısına kurduğumuz Güneş Enerjisi santrali ile kendi elektriğimizi kendimiz üretmeye başladık. Bu bizim insani sorumluluğumuz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu projeler büyük önem taşıyor. Güneş enerjisi, artık tüm dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri. Yüzyılın enerjisi olarak görebileceğimiz temiz ve doğal bir kaynaktan elektrik üretmeye başlamış olmak, göreve gelirken ortaya koyduğumuz Üretken Oğuzeli vizyonu için de önemli bir adım. Belediyemiz bu sayede elektrik giderlerini bertaraf etmiş olacak. Bu sayede belediyemizin kasasında kalan para Oğuzeli’mize yatırım olarak geri dönecek. Belediyemizin bu yatırımının, sanayi tesislerimize ve işletmelerimize de örnek olacağını düşünüyoruz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.