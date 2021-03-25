Koleji öğrencileri IB Cas Fuarı’nda

GKV Özel Cemil Alevli Koleji, Türkiye genelinde düzenlenen online IB CAS Fuarı’na katıldı. “CAS yolculuğumuzda yeni normalleri deneyimlemek” temalı IB CAS Fuarı’na katılan GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri, fuar kapsamında ki etkinliklerde sunumlarını gerçekleştirerek diğer IB okulları öğrencileriyle karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri, Türkiye genelinde düzenlenen online IB CAS Fuarı’na katıldı. “CAS yolculuğumuzda yeni normalleri deneyimlemek” temalı IB CAS Fuarı’nda açılış konuşmasını CAS programından sorumlu Diploma Programı Müfredat Yöneticisi Jamie Barnes yaptı. Jamie Barnes’ın ardından bir IB okulu mezunu olan Stanford Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü Doçent Colin Ong da uzmanlığını ve CAS konusundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Türk IB okulları öğrencilerinin CAS projelerini 5 ayrı oturumda eş zamanlı olarak sundukları etkinlikte GKV Özel Cemil Alevli IB Koleji CAS Koordinatörü Berkay Tahtacı rehberliğinde C10/A sınıfı öğrencisi Öykü Sönmez, World Youth Activism (Dünya Gençlik Aktivizm Hareketi) projesini başarıyla sunarak temsil etti. GKV Özel Cemil Alevli IB Koleji C10/A sınıfı öğrencileri Ege Abul, Bekir Burak Bayrak, C11/A öğrencileri Ceren Annaç ve Burcu Asiltürk de CAS proje sunumlarına katılarak Türk IB okulları öğrencileriyle CAS projeleri hakkında fikir alışverişlerinde bulunup, ortak projelerde birlikte yer alma kararı aldı.