Kolej Vakfı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Kıratlı’nın birçok aile üyesi depremde hayatını kaybetti

Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı’nın kardeşi Eyüp Kıratlı, yengesi Hülya Kıratlı ve yeğenleri Ece ve Emre Kıratlı yaşanan depremde Emre Apartmanının çökmesi sonucu hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Hatay’ın da aralarında bulunduğu 10 ilde etkisini gösteren 7.7 ve 7.6’lık depremde Gaziantep’te büyük zarar görürken yıkılan binalar altında kalarak yaşamlarını yitiren vatandaşların acıları yürek burkuyor. Batıkent Mahallesi Kürşat Tüzmen Bulvarı üzerinde yıkılan Emre Apartmanında oturan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kıratlı’nın kardeşi Eyüp Kıratlı, yengesi Hülya Kıratlı ve yeğenleri Ece ve Emre Kıratlı yaşanan depremde hayatını kaybettiler. Osman Kıratlı’yı en acı gününde yalnız bırakmayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli ve GKV ailesi yaşanan afet sonucu yaşamlarını kaybeden Kıratlı ailesine başsağlığı dilerken Başkan Fesli, “Ülke olarak büyük bir acıyı yaşıyoruz. Rabbim bizlere bir daha böyle acıları göstermesin. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve acılı ailelerimize başsağlığı diliyoruz” dedi.

Cenazelerin bu gün kılınacak olan cenaze namazlarının ardından toprağa verileceği öğrenildi.