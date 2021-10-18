Kolej öğrencilerine dünya kültürleri tanıtılıyor

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir birinden farklı etkinliklerle öğrencilerin yabancı dil eğitiminde birden fazla dil öğretimi yönündeki çalışmalar farklı projeler yabancı dil eğitimini desteklerken öğrenciler aynı zamanda farklı kültürleri de tanıma şansı yakalıyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılında bir birinden farklı proje ve etkinliklerle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında yabancı dil öğretiminin daha etkin bir hale gelmesi için gerçekleştirilen projeler de dikkat çekiyor. Son olarak düzenlenen Alman Kültür Günü etkinliğinde Almanca dilinin yanı sıra Alman kültürünün de tanıtımı gerçekleştirildi. Proje ile ilgili bilgiler veren GKV Özel Okulları Yabancı Diller Bölüm Başkanı Selin Yaman “Birden fazla yabancı dil öğretimi bağlamında farklı dil tercihleri sunarak öğrencilerimizin yeni kazanımlar elde etmelerinin yanı sıra, düzenlenen kültür günleri ile de o dillerin konuşulduğu farklı ülkeler ve ülkelerin kültürleri hakkında fikir sahibi olmalarını hedefliyoruz. Alman Kültür Günü etkinliğinde 5. ve 6. Sınıf öğrencilerimiz Almanya’yı ve Alman kültürünü tanıtmak amacıyla güzel bir etkinliğe imza attılar. Öğrencilerimiz hazırladıkları gösterileri büyük bir heyecanla sundular. Ortaokul Almanca öğretmenimiz Derya Çelik’in organize ettiği etkinlikte, Almanya’yı tanıtan sunumlar, Almanca Karaoke performansları, bilgi yarışması, tekerlemeler ve hep birlikte söylenen Almanca şarkılar yer aldı” dedi.