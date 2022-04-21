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Kolej öğrencilerine beslenme eğitimi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Benan Şahin, bir kolejin öğrencilerine beslenme eğitimi verdi.

GAZİANTEP 21.04.2022, 11:12
Kolej öğrencilerine beslenme eğitimi

SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğr. Gör. Benan Şahin, bir kolejin öğrencilerine beslenme eğitimi verdi.

Özel Gaziantep Amerikan Kültür Koleji 11 ve 12’nci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Öğr. Gör. Şahin, beslenmenin öneminin son yüzyılda yapılan araştırmalarla ortaya konulmasıyla birlikte diyetisyenlerin çalışma alanlarının daha da arttığını kaydetti. Beslenmenin hastalıkların önlenmesi ve gelişmesinin engellenmesindeki öneminin ortaya konulmasıyla diyetisyenlik mesleğinin de gelişme gösterdiğini anlatan Şahin, diyetisyenlerin, beslenme ve diyetetik çatısı altında çeşitli alanlarda uzmanlaşmış sağlık profesyoneller olduğunu hatırlatarak, toplu beslenmenin yapıldığı birçok kurum ve kuruluşlarda veya bireysel ihtiyaçlara uygun olacak şekilde çalışma alanlarında diyetisyen istihdam edildiğini de sözlerine ekledi.

Diyetisyenlerin görev alanları

Öğr. Gör. Şahin, diyetisyenlerin görev alanlarını şu şekilde sıraladı:

“Beslenme sorunları ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları konusunda danışmanlık yapmak, kişilerin tercihlerini ve sağlık ihtiyaçlarını dikkate alarak menü planları yapmak ve geliştirmek, yeme düzenlerinin etkilerini değerlendirmek ve gerektiği gibi değiştirmek, vücudun fonksiyonlarının besin kaynağı tarafından nasıl etkilendiğini araştırmak, hasta bireye özgü beslenme programını diğer sağlık çalışanlarıyla iş birliği içerisinde yapmak, spor profesyonellerine, diyet ile performanslarını nasıl optimize edebilecekleri ve optimum vücut büyüklüğüne nasıl ulaşabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmak, yeterli ve dengeli beslenme ve beslenme alışkanlıkları hakkında sağlıklı ve hasta bireylere eğitimler vermek, toplumda sık görülen hastalıkların önlenmesi veya yönetilmesi arasındaki ilişki konusunda halkı bilgilendirmek, gebe, bebek, çocuk, sporcu, yaşlı gibi özel risk gruplarındaki bireylere sağlıklı beslenme konusunda destek vermek gibi çeşitli görevleri vardır.”

Diyetisyenler akademik kariyer yapabilir

Diyetisyenlerin lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra ‘akademisyen’ unvanıyla diyetisyen adaylarını yetiştirebileceklerini anlatan Öğr. Gör. Şahin, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

“Akredite olan bölümümüzün akademik kadrosunda iki profesör, üç doktor öğretim üyesi, iki öğretim görevlisi, iki araştırma görevlisi ve bir uygulama sorumlusu bulunmaktadır. Uygulamalı eğitimleri yapabildiğimiz laboratuvarlarımızın ve SANKO Üniversitesi Hastanesi’nin varlığının avantajları yanında, öğrencilerimiz kolaylıkla ulaşılabildikleri hocalarımızdan eğitim-öğretim süreçleri boyunca destek alabilmektedir.”

Alanında deneyimli ve profesyonel öğretim üyelerinin yanı sıra, genç ve dinamik öğretim elemanı kadrosuyla tam donanımlı meslek mensupları yetiştirdiklerine dikkat çeken Öğr. Gör. Şahin’e, sunumunu ardından Okul Müdürü Özgen Bilgin ve Rehber Öğretmen Verda Sabuncu teşekkürlerini ileterek, çiçek takdim ettiler.

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