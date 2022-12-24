Koçer’den 25 Aralık mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yayımladığı mesaj ile 25 Aralık Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını kutladı.

Koçer, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinin başlı başına başarı hikayesi ve halkı için de gurur vesilesi olduğunu anlatarak, “Bugün Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Çünkü 25 Aralık 1921’de kurtuluşla sonuçlanan süreç boyunca Gaziantep halkı, zorluklara rağmen hiç ümidini kaybetmemiş, milli mücadeleye tam destek vermiş ve başarıyı göğüslemiştir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de ’Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, Onlar yalnız Gaziantep’i değil, bütün Türkiye’yi kurtardılar’ şeklindeki övgüleri, bizler için büyük bir gurur kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda üzerimize daha fazla sorumluluk yüklemiştir. Bugünün gençleri, yarınların hazırlayıcısı olarak bizler, atalarımızdan öğrendiğimiz gibi şartlar ne olursa olsun, her zaman umudumuzu diri tutup geleceğe koşmalıyız. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu toprakların, yarınlara daha güvenli, huzurlu ve müreffeh şekilde ulaşması için bizim yılmak veya yorulma şansımız yok. Bu duygu ve düşüncelerle; Gazi şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü bir kere daha kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu aziz vatan için dünden bugüne, canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar, tüm hemşehrililerimizin bu özel gününü kutlarım” ifadelerini kullandı.