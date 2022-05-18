Koçer’den 19 mesajı

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 103.yılı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Koçer mesajında Türkiye Cumhuriyeti’ni omuzlarında yükseltecek olan gençlerimize her zaman güvendiklerini ifade ederek, ’’103 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuruna binerek Samsun’a attığı adım, bir toplumu esaret altında kalmaktan kurtararak, Türk Milletine kurtuluşun yolunu açmış ve çağdaş bir toplumun temellerinin atılmasını sağlayan en önemli dönüm noktası olmuştur. Büyük Önder Atatürk’ün İstiklal mücadelemizin sembol günü olan bu günü, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize armağan ederek, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan etmesi son derece anlamlı ve sonraki kuşaklara verilen çok ince bir mesajdır. Atatürk, 19 Mayıs’ı toplumun en önemli ümidi ve gelecek günlerin en büyük yatırımcıları olan gençlere armağan etmiştir. Gençlerimizin geçmişlerinden devraldıkları bu mirası, aklın, bilginin ve bilimin rehberliğinde büyük bir onur ve fedakârlık duygusuyla yarınlara taşıyacaklarından hiç şüphem yok. Bu değerli emaneti sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak ise bizlerin en başta gelen görev ve sorumluluğudur. İyi yetişmiş gençlerin ve sağlam genç zihinlerin toplumsal yönde büyük değişmelere yol açılabilecek güçte olduğu bilinciyle onlara sahip çıkmak, onları bilimle, nitelikli eğitimle buluşturmak hepimizin bu vatana bir borcudur. Bizler GAGİAD olarak; gençlerle yaptığımız projeleri çok önemsiyoruz. Bu anlamda gençlerin kişisel gelişimini destekleyen, kendilerini ifade edebildikleri, geliştirebilecekleri ve fikirlerini hayata geçirmelerini sağlayan çalışmalar yapıyoruz. Gençlere fırsat verildiğinde neler başarabilecekleri, nasıl işlere imza atacağını çokça şahit olduk. Yeter ki gençlerimize ilham verip, hayatlarına dokunalım” ifadelerini kullandı.

Koçer mesajının devamında ise ’’Türk Gençliğinin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’ün bu kutsal emanetine sahip çıkacağından hiç şüphe duymuyorum. Ulu Önder Atatürk’ün, “Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız da beni izleyecekseniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ama asla yorulmazlar. Türk Gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir.” sözleri yol gösterimiz olmalı, Cumhuriyet meşalesinin aydınlattığı yolumuzda gençlerle birlikte yürümeye ve birlikte başarmaya devam etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor ve milli mücadelemizin 103.yılına ulaşmasının gururuyla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Ulusal Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir coşku ve heyecanla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.