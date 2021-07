Koçer’den 15 Temmuz mesajı

Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Koçer yayınladığı mesajında “Bizim gücümüz ve kudretimiz tarihimizin altın sayfalarında saklıdır.Nice kahramanlıklar ve destanlarla dolu geçmişimizin her döneminden aldığımız kuvvet, cesaret ve ilhamla hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyen milletimizin destansı mücadeleleri her zaman dünyaya emsal olmuştur. Ülkemizde demokratik anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik gerçekleştirilen, 15 Temmuz darbe girişimindekararlı bir duruş sergileyerek, tüm dünyaya bir kez daha demokrasiye inancımızın tam olduğu mesajı verilmiştir. Darbe girişiminin önlenmesinde büyük bir motivasyon sağlayan vatandaşlarımızın cesaret ve fedakarlık timsali tutumları takdire şayandır. Bu millet, kenetlenip devletine, cumhuriyetine, demokrasisine, istiklal ve istikbaline sahip çıkmıştır. Bilindiği gibi bu hain darbe girişimde 251 vatandaşımız şehit, 2.193 vatandaşımız ise gazi olmuştur.Darbe girişimi sadece hükümetimize yapılmamış olup, milletimize, meclisimize, ordumuza, demokrasimize, cumhuriyetimize ve yarınlarımıza karşı yapılmıştır.Milletimiz, açılan ateşlere, yöneltilen tehditlere, şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmayarak ülkesine ve milli irade azmiylekararlı ve dik duruşlarıyla gelecek kuşaklara eşsiz bir örnek sergilemiştir. Türk milleti, bu gecede yaşananları ve bu geceyi planlayanları asla unutmayacaktır. 15 Temmuz tarihi, ülkemiz için milat olmuştur.Hürriyetimize kimsenin kast edemeyeceğini ortaya koyan milletimiz, hiçbir kaba kuvvete teslim olmayacaktır.Bu vatana hep beraber sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Biz birlikte çok güçlüyüz. Milletin birliği ve iradesi ile amacına ulaşamayan bu saldırının yıldönümünde, karanlık ve art niyetli girişimi kınıyor, milli değerlerimize ve egemenliğimize sahip çıkmanın en önemli vazifelerimizden biri olduğunu vurgulamak istiyorum.Türk Milleti; bütün düşmanca saldırıları ve kalkışmaları, 15 Temmuzda olduğu gibi, daima ortadan kaldıracak inanç, güç ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edecektir.Ülkemizin temel ilkelerine karşı yapılacak her türlü darbe ve bu tarz girişimlerin her zaman karşısında durmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasi mücadelemizin 5. yıldönümünde, devletimiz ve milletimize karşı yapılan bu darbe girişiminde hayatını kaybeden kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabırlar diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyorum. Milletimiz onları daima minnet, rahmet ve şükranla anacaktır" ifadelerini kullandı.