Koçer, “Yaralarımızı birlikte sarmak için el birliği ile çalışacağız”

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, yaralarımızı birlikte sarmak için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 2 büyük deprem Gaziantep ile birlikte 10 ilde büyük bir yıkıma ve çok sayıda can kaybına yol açan deprem hakkında açıklamalarda bulunan GAGİAD Başkanı Cihan Koçer yaralarımızı birlikte sarmak için el birliği ile çalışacaklarını söyledi.

Koçer, “Bölgemizde yaşanan ve Gaziantep’te de şiddetli bir şekilde hissedilen, büyük kayıplar verdiğimiz deprem felaketleri sebebiyle çok derin üzüntü ve tarifsiz bir acı içerisindeyiz. Hepimizin duyguları aynı, acıları aynı, kayıpları aynı. Başta bölgemizde ve şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere bütün halkımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Felaketin yaşandığı ilk günden itibaren çalışanlarımız, yakınları ve depremden etkilenen hemşerilerimiz için dernek merkezimizi kullanıma açtık. Şehrimiz başta olmak üzere, depremden etkilenen çevre illerimize de, barınma ve diğer tüm ihtiyaçları için desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bundan sonra ki dönemler için GAGİAD olarak üstümüze düşen sorumluluk bilinciyle hem şehrimizde hem bölgemizde ki yardım çalışmalarımızı orta ve uzun vadeli planlamalarımızla sürdürüp, önümüzde ki günlerde ilgili kuruluşlarla iş birliği içinde projelerimizi hayata geçireceğiz. Yaşanılan büyük felaketin etkilerini en aza indirgemek için gücü yeten, imkânı olan herkesi desteğe davet ediyorum. Dayanışma ruhumuzla yaralarımızı hep birlikte saracağımıza inanıyoruz” dedi.

Koçer, “Deprem maalesef ülkemizin bir gerçeğidir ve bir an önce tüm yapılarımızı bu şekilde inşa etmeli, riskli yapıları dönüştürme çalışmalarına başlamalıyız. Gaziantep bir sanayi ve ekonomi şehridir. Sanayimiz umarım en yakın zamanda ayağa kalkıp, ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine desteğe devam edecektir. Yaşadığımız deprem sebebiyle tüm Türkiye kenetlenmiş durumdadır. Felaketin acısını ancak birlik ve beraberlik içerisinde azaltabilir, tekrar ayağa kalkabiliriz. Bu çerçevede, bir daha ülkemizde böyle bir felaketin yaşanmamasını diliyor, bu felaketin yaralarını birlikte sarmak için var gücümüzle elbirliğiyle akıl birliğiyle çalışacağımızı bildirmek isterim. Bu çerçevede, felaketlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı ve sabır, yaralananlara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.