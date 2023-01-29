Koçer: "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması geliyor "

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, vergi dairesine ödenmesi gereken tüm borçların yapılandırılacağını belirterek, kanun teklifinin salı günü Plan Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini söyledi. Koçer, yapılandırma borçlarının 48 aya varan taksitler halinde ödenebileceğini aktardı.

Milletvekili Koçer, Kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılmasını içeren kanun teklifi, ihtilaflı alacakların tasfiyesi ile matrah ve vergi artırımının yanında işletme kayıtlarının düzeltilmesine de imkan sağlayacağını ifade etti. "Çerçevesi en geniş yapılandırma"

Koçer yaptığı açıklamada, "Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), damga vergisi ile harçlar, öğrenim ve katkı kredisi alacakları, doğrudan gelir desteği ödemelerinden geri alınması gereken alacaklar, emlak vergisi, çevre ve temizlik vergisi gibi belediyelere olan borçlar, sigorta primi, Genel Sağlık Sigortası primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar gibi SGK’ya olan borçlar , gümrük vergisi, askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlali geçiş gibi idari para cezalarının tamamını kapsıyor. Bu yapılandırmaya Rekabet Kurulu, EPDK, SPK gibi kurulların idari cezaları da dahil olacak" dedi.

Dört yıllık dönemi kapsıyor

Matrah artırımının 2018-2021 dönemini kapsadığını ve şirket kayıtlarının düzeltilmesi imkanını da içerdiğini belirten Koçer, kanunun Resmi Gazetede yayımlanmasından önceki borçların yapılandırılacağını ifade ederek, "31 Aralık 2022 öncesindeki 2 bin liranın altındaki borçları da çerçeveliyor" şeklinde konuştu.

48 ay vade

Koçer, "Yeni yapılandırmada ödeme vadesi 48 aya çıkarılacak. 48 ay vadeyi seçenlerin her ay taksit ödemesi olacak. Aynı takvim yılında üç ay gecikmiş borç ihlal sayılmayacak. Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin tam ve süresinde ödenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İki bin TL altındaki borçlar silinecek"

Borçların, kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi imkanı sağlanacağını belirten Koçer, peşin ödemede borç anaparasına eklenen yurtiçi ÜFE tutarının yüzde 90’ından vazgeçileceğini, artırılan matrahların vergisinin peşin ödenmesi halinde vergi aslında yüzde 10 indirim sağlanacağını, ayrıca idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacağını da belirtti.

Koçer, "Teklifle vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kurum ve kuruluşa ödenmemiş borcun cezaları kaldırılacak. Tutarı 2 bin lirayı aşmayan borçlar silinecek. Vergi daireleri bu borçlar nedeniyle takip de yapmayacak. Bu yapılandırma kanunuyla birlikte vergi dairelerinde ödenmesi gereken hangi tür borç olursa yapılandırılacak. Tek istisna 2022 yılı içinde ödenmesi gereken geçici vergiler olacak. Davalı olan vergi ve prim dosyalarındaki ihtilaflar sonlandırılarak ödeme imkanı da getirilecek" ifadelerine yer verdi.

Gelir vergisi istisnası

Milletvekili Koçer, genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnası tutarı, 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere, gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirleneceğini ifadelerini kullandı.

Öğrenim kredisine düzenleme

Koçer, "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’na eklenecek geçici madde ile geri ödemesi başlamış veya takip için vergi dairesine bildirilmiş öğrenim ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunanların asıllarını vade tarihleriyle son değişikliğin yapıldığı 7420 sayılı kanunun yayım tarihi olan 9 Kasım 2022 tarihi dahil olmak üzere gecikme zammı, yurt içi ÜFE tutarı, katsayı tutarı gibi alacaklar da silinecek" şeklinde konuştu.

5-95 arası trafik puanı cezaları sıfırlanıyor

Koçer, "Teklifle, sürücülerin ceza puanlarının belirli şartlarda silinmek suretiyle kişilerin tekrar ehliyet almalarının sağlanacağını belirterek 5 ila 95 puan cezası olan kişilerin cezalarını sıfırlanacak. Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanan, drift yapan ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere 2,5 milyona yakın vatandaşımızın ehliyetinin belirli bir süre alıkonulması sonlanmış olacak" dedi.

Teklifin salı günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınacağını kaydeden Koçer, "Son üç yıldır küresel ölçekli olumsuz gelişmelerin vatandaşlarımız üzerindeki etkisini en aza indirgemek için devletimiz her türlü tedbiri almıştır ve almaya devam etmektedir. Devletimiz, milletinin yanındadır" diye konuştu.