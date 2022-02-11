Kobi gelişim eğitimleri başlıyor

Gaziantep sanayisinde üretim yapan işletmelerin personellerine yönelik, işletmelerin kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla KOBİ Gelişim çalışmaları kapsamında eğitimler gerçekleştirilecek.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığında yürütülen, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen İstihdam İçin, “Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi” kapsamında KOBİ Gelişim Eğitimleri başlıyor. Yönetim sistemleri olarak, “Kalite Yönetim Sistemi, Çevre Yönetim Sistemi Çevresel Risk Değerlendirme, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, Bilgi Güvenliği Risk Yönetim, Enerji Yönetimi Sistemi” eğitimleri verilecek.

Bu eğitimlerin yanı sıra, “Performans Değerlendirme, Covid-19 ve Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Yöntemleri, Şirketlerde Bütçe Hazırlama ve Uygulama, Mali Tablolar Analizi, Süreç Yönetimi, Pazarlama ve Ürün Yönetimi, Aile Anayasası Hazırlama ve Uygulama Yöntemleri, Yöneticiler İçin Değişim ve Dönüşüme Uyum Teknikleri” gibi konularda da kurumsal eğitimler düzenlenecek. Sınırlı sayıda katılımcının faydalanabileceği ve ücretsiz olarak iki grup halinde verilecek olan eğitimlerin birinci grup başvuruları alınmaya başlandı. Başvuru süreci ve eğitimler ile ilgili detaylı bilgiler Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi’nden (GSO-MEM) alınabilecek. “Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi”, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında; Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ortaklığında yürütülüyor.