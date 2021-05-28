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Klima ünitesi çalan hırsız yakalandı

Gaziantep’te bina duvarına asılı klima ünitesini saniyeler içerisinde söken şahıs yakalandı.

GAZİANTEP 28.05.2021, 10:40
Klima ünitesi çalan hırsız yakalandı

Gaziantep’te bina duvarına asılı klima ünitesini saniyeler içerisinde söken şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesine bağlı Münüfpaşa Mahallesi’nde bir binanın duvarına asılı olan klima ünitesi çalındı. Meydana gelen olayda 3 hırsızın saniyeler içerisinde klima motorunu sökme ve geldikleri motora yükleyerek çalma anları güvenlik kameralarınca görüntülendi. Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kimliği tespit edilen bir şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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