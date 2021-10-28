KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Panorama Müzesini gezdi

25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ni gezen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Panorama Müzesi’nin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vizyon projesi olduğunu söyledi.

Bir dizi temaslar için Gaziantep’e gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’ni gezdi, Gazilerin vermiş olduğu mücadelenin özellikle Gaziantep halkı için gurur kaynağı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Panorama Müzesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vizyon projesi olduğu belirtti. Tatar, “Gaziantep’e baktığımızda bir başarı öyküsünün yazıldığını görüyoruz. Gaziantep, Gazilerin ortaya koyduğu irade ve cesaretten dolayı Gazilik unvanını almış bir şehir. Hem Kıbrıs’taki milli mücadele hem de Gaziantep’teki kahramanlıklar ortak birtakım özellikleri içerisinde barındırıyor” ifadelerini kullandı.

"Gaziantep’in gurur duyulan bir tarihi var"

Panorama Müzesi’nde açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Ziyaretimde Gaziantep Büyükşehir Belediye

Başkanı Fatma Şahin’den çok büyük ilgi ve yakınlık gördüm. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden getirdiğim sevgi, saygısını Gaziantep’te paylaştım. Önemli olan aramızdaki bağların ve münasebetlerin bu iletişim çağında daha güçlü olabilmesidir. Coğrafyaya baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye olarak birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye’nin desteği, Türkiye’nin her türlü alanda yapacağı katkılar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemlidir. Çünkü netice itibariyle Kıbrıs Türk halkının da bir mücadelesi söz konusu. Bu mücadele yıllardır devam etmektedir. Hala daha üzerimizde siyasi nedenlerden dolayı ambargolar ve izolasyonlar devam etmektedir. Bizim ekonomik olarak gelişebilmemiz için turizmimize, üniversitemizin öğrenci akışına ve farklı farklı sektörlere yapılacak yatırımlar önemlidir. Gaziantep’e baktığımızda bir başarı öyküsünün yazıldığını görüyoruz. Az önce Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in vizyonuyla ortaya çıkan 25 Aralık Kahramanlık ve Panorama Müzesi’ni gezdim. Gerçekten gurur duyduğumuz bir tarih. Gaziantep, Gazilerin ortaya koyduğu irade ve cesaretten dolayı Gazilik unvanını almış bir şehir. Hem Kıbrıs’taki milli mücadele hem de Gaziantep’teki kahramanlıklar ortak birtakım özellikleri içerisinde barındırıyor" diye konuştu.