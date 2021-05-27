Kızılay’dan GAGİAD’a teşekkür plaketi

Türk Kızılay Gaziantep Şube Müdürü Prof. Dr. Nihat Yıldırım ve beraberindeki heyet, Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer’e, GAGİAD’ın Ramazan ayında Türk Kızılay’ına yapmış oldukları destekler nedeniyle teşekkür plaketi takdim etti.

Dernek merkezinde düzenlenen ziyarette, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, TÜRK Kızılay Gaziantep Şube Müdürü Prof. Dr. Nihat Yıldırım ve beraberindeki heyeti, dernek çatısı altında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin kuruluşu, amacı, faaliyetleri ve yapılacak olan projeler ile ilgili bilgi verdi. TÜRK Kızılay’ı, Gaziantep Genç İşadamları Derneği’ne (GAGİAD) Ramazan ayında başlayan “İyilik Sofraları” kampanyasına katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. GAGİAD olarak en büyük önceliklerinin Gaziantep halkı ve şehri olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, "Sadece ülkemizde değil tüm dünyada insani yardım hizmetinde model alınan, insanların en zor anlarında yanında olan, toplumda yardımlaşmayı geliştiren TÜRK Kızılay’ına, GAGİAD olarak elimizden gelen katkıyı sunmak için gayretimiz sürecek.Ramazan ayı insanlar için arınma ve yenilenme vesilesidir. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma zamanıdır. Bizlerde dernek olarak bağlarımızın güçlendiği, hoşgörü ve barış ortamının pekiştirildiği Ramazan ayında hayırsever üyelerimizle birlikte Türk Kızılay’ının başlattığı “İyilik Sofraları” kampanyasına dâhil olmaktan büyük mutluluk duyduk. Bundan sonrada Türk Kızılay’ı ile Gazi şehrimiz için işbirlikleri ve projelerde bir araya gelmekten memnun olacağız” şeklinde konuştu.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Müdürü Prof. Dr. Nihat Yıldırım ise, “Bütün insanlar arasında karşılıklı anlayışı, dostluğu, işbirliğini ve kalıcı barışı destekleyen TÜRK Kızılay’ı her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam etti.Covid-19 salgınının tüm dünyayı esir aldığı, ekonomik anlamda ciddi hasarlar bıraktığı ve etkisinin hala devam ettiği bir atmosferde ve ihtiyacın daha fazla arttığı bu dönemde dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımlaşmanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Bu kapsamda Ramazan ayında yapmış oldukları kıymetli desteklerden dolayı Gaziantep Genç İşadamları Derneği’ne teşekkür ediyor, hayırlarının kabul olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.