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Kişiye göre ceket astarı

Modacı Melik Kam, ceket modasında yeni bir akım başlatarak, ceketleri kişilerin ilgi alanlarına uygun desenlerde renkli astarlar dikiyor. Kam’ın diktiği kişiye özel astarlar özellikle iş dünyasından büyük ilgi görüyor.

GAZİANTEP 06.09.2021, 13:05
Kişiye göre ceket astarı

Modacı Melik Kam, ceket modasında yeni bir akım başlatarak, ceketleri kişilerin ilgi alanlarına uygun desenlerde renkli astarlar dikiyor. Kam’ın diktiği kişiye özel astarlar özellikle iş dünyasından büyük ilgi görüyor.

Terziliğin en üst ekolü olarak görülen “Bespoke Tailoring”de (ısmarlama terzilik) son dönemde adından sıkça söz ettiren Melik Kam, ceket modasında yepyeni bir akım başlattı. Tasarladığı ceketlerin içine birlikte çalıştığı isimlerin ilgi alanlarına uygun desende astarlar diken modacı, renkli bir akımın öncüsü oldu.

Bu ceketlerin içinde rengarenk bir dünya gizli

‘Melik Kam’ ve ‘Kam Bespoke’ markalarıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Melik Kam, renkli astarlara özellikle iş dünyasından yoğun talep olduğunu söyledi. Modacı Kam, “Biliyorsunuz iş hayatı ciddiyet gerektiren renksiz bir dünya. O nedenle iş insanlarının tercihleri genelde koyu renkli takımlardan yana. Ancak renkli kişiliğe sahip olanlar, farklarını bir şekilde ortaya koymak istiyor. Biz de onlara renkli astarlarla yardımcı oluyoruz. Kimi zaman havada uçuşan iskambil kağıtlarını, kimi zaman gökyüzünde süzülen renkli paraşütleri, kimi zaman da dans eden romantik çiftleri astarlara taşıyoruz. Yani dışarıdan ciddi görünen takımların içinde aslında rengarenk dünyalar yatıyor” diye konuştu.

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