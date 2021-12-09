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Kışın kilo vermenin ve bağışıklığı güçlendirmek isteyenlere tüyolar

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, kış aylarında sağlıklı beslenerek bağışıklığı güçlendirme ve zayıflama ilgili önemli tüyolar verdi.

GAZİANTEP 09.12.2021, 09:49
Kışın kilo vermenin ve bağışıklığı güçlendirmek isteyenlere tüyolar

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, kış aylarında sağlıklı beslenerek bağışıklığı güçlendirme ve zayıflama ilgili önemli tüyolar verdi.

Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, kış aylarında dikkatsiz ve ani kilo artışlarına karşı uyarılarda bulundu. Tayşi aynı zamanda kış aylarında sağlıklı beslenerek bağışıklığın güçlendirilebileceğini ifade etti.

“Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hastalıklar kapımızı çalmaya başladı”

Kış mevsimiyle birlikte hastalıklarında geldiğini belirten Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, “Kış ayları, bazıların çok sevdiği bazılarının ise çok korktuğu bir mevsimdir. Soğuk havaların başlaması ile ailenin en küçük üyesinde soğuk algınlığı ve grip başlayarak tüm aile bireylerini sırayla yoklar. Bu durumlarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uğraşırız ama iş işten geçmiştir. Hastalıklar gelmeden önce sağlıklı beslenerek vücudumuzu korumanız gerekir. Bu açıdan bakarsak antioksidan özelliği yüksek meyve ve sebzeleri tüketmeye özen göstermelisiniz” dedi.

“Mevsimine göre beslenmek bağışıklığı güçlendirir”

Mevsime göre beslenmenin bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyen Tayşi, “En çok vurguladığımız noktalardan birisi de mevsiminde meyve ve sebze tüketilmesidir. Mevsimine göre beslenilirseniz bağışıklığınızı daha güçlü tutmuş olursunuz. Kışın kış meyveleri sebzeleri, yazın yaz meyveleri sebzeleri ihtiyacınız neyse mevsimine göre beslenmelisiniz. Kış aylarında nar, mandalina, kivi, brokoli, karnabahar, kırmızı pancar, soğan-sarımsak gibi yüksek antioksidan besinleri sofranızdan eksik etmemelisiniz” ifadelerini kullandı.

“Kilo almamak için çorba tüketmeye özen gösterin”

Çorba içmenin kalori alımını kısıtladığını dile getiren Tayşi, “Soğuk havalarda sıcak içeceklere kimse hayır diyemez. Sofranızda bir kase dumanı üstünde tutan çorba; sizi yemek yemenizi bir miktar azaltarak kalori alımınızı kısıtlayabilir. Özellikle çorbalarınıza sebzeler ve baharatlarla desteklendiğinde vücudunuzu şımartmış olacaksınız” şeklinde konuştu.

“Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde D vitamini de önemli rol oynar”

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için D vitaminin önemli bir rol oynadığını belirten Özel Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, kış aylarında su tüketiminin ihmal edilmemesini de sözlerine ekleyerek, “Havaların soğuması ile birlikte güneş ışından faydalanmamız azalmaktadır. Onun için vitamin D ihtiyacınızı özellikle somon, sardalya, yağlı balıklardan da alabileceğinizi unutmayın. Balıklar aynı zamanda omega-3 yağ asitlerinden de zengin olduğundan bizleri kış ayındaki depresyondan da kurtarıcı görevdedir. Mutlaka sofranızdan eksik etmeyiniz. Kışın hareketsizlik ve su tüketiminin azlığıyla kilo almalar daha çok artıyor. Kilo almaya, gecelerin uzun olması gündüzlerin kısa olması insanların besin tüketimini arttırması nedeniyle kilo almaya davetiye çıkarıyor. Bunların önüne geçmek için muhakkak su tüketimini azaltmayınız. Sadece suyu yazın içmek yerine kış aylarında ihmal etmeyin. Kaybedilen suyun yerine konması bizim için önemlidir. Kışın egzersiz yapmayı ihmal etmemelisiniz. Hareketlerimizi her gün olmasa bile haftada 150 dakika spor, aktivite veya egzersiz yapmanız oldukça önemli” diye konuştu.

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