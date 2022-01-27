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Kış aylarında “Doğru Egzersiz” önemli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Begümhan Turhan, kış aylarında yaşanan soğuk hava ve yoğun kar yağışlarının sakatlanma ve yaralanma vakalarını artırdığını belirterek, kış mevsiminde güvenli şekilde hareket etmenin önemini ve doğru egzersizlerle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

GAZİANTEP 27.01.2022, 14:57
Kış aylarında “Doğru Egzersiz” önemli

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Begümhan Turhan, kış aylarında yaşanan soğuk hava ve yoğun kar yağışlarının sakatlanma ve yaralanma vakalarını artırdığını belirterek, kış mevsiminde güvenli şekilde hareket etmenin önemini ve doğru egzersizlerle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kış aylarında yapılan egzersizin ve artırılan fiziksel aktivite düzeyinin ve kalitesinin önemli olduğunu vurgulayan HKÜ Öğretim Üyesi Dr. Begümhan Turhan, “Soğuk havada yapılan egzersiz öncesinde daha yoğun bir şekilde ısınma ve sonrasında ise soğuma egzersizleri yapılması çok önemlidir. Çünkü soğuk havalarda vücudun ısınma ve soğuması zaman alacaktır. Isınma egzersizleri bizleri asıl egzersize hazırlayarak sakatlanmalardan korur. Soğuma egzersizleri ise vücudunuzun egzersiz sonrası toparlanmasını sağlayacaktır. Özellikle 65 yaş üstü bireylerin haftada üç gün toplamda 150 dakika kalp hızını değiştirecek egzersizleri evde yapması da faydalı olacaktır. Kış aylarında hareket etmek için bahaneler oluşturulması ve yapılan aktiviteler sırasında susamaya izin verilmeden mutlaka sıvı tüketimi yapılması gerekmektedir. Hareketliliğin dışarıda olması daha iyi, fakat kar yağışı ve buzlanma, özellikle yaşlılar için büyük risk barındırıyor ve çok dikkatli olunmalı. Dışarı çıkma imkanı olmayanlar, fizyoterapistlerinden kişiye özgü bir ev içi egzersiz reçetesi edinebilirler. Dışarıya çıkmak zorunda kalırlarsa, özellikle yaşlılara kış mevsimi koşullarına uygun ayakkabılar ve baston gibi yardımcı destek cihazlarını kullanmalarını öneriyoruz. Küçük adımlarla yavaş yürüyüşler yapmalılar” dedi.

“Düşme sonucu yaşanan ağrılar ihmal edilmemeli”

Düşme sonucu yaşanan ağrılara zaman kaybı olmadan müdahale edilmesi gerektiğini aktaran Öğretim Üyesi Dr. Begümhan Turhan, “Düşmeler sonucunda sıklıkla sıkıntı yaşanan bölgeler kalça, uyluk, kol, bacak, dirsek bölgesi, el gibi bölgeler oluyor. Bu bölgedeki kırık, çıkık ya da kemiğin doğru pozisyonunun bozulması sonucu oluşan ağrı ve batma hissi, kişilerin çekinerek paylaştıkları bir durum ve psikolojik bir takıntı haline gelebilmektedir. Bu sebeple yaşanan bu durumlarda anında müdahale edilmeli ve ağrıların bulunduğu bölgelerin tedavisi ihmal edilmemelidir” diye konuştu.

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