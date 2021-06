Kırsal mahallelerde parke taşı çalışmalarına start verildi

Şehitkamil Belediyesi, kırsal bölgede ihtiyaç duyulan ve yapılması mahalle sakinleri tarafından talep edilen mahallelerde kilitli parke taşı çalışması yürütüyor. Uğurca Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar, mahalle sakinlerini memnun etti.

Şehitkamil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Uğurca Mahallesi’nde kış ayları sonrası bozuk ve tahrip olan yollarda kilit taşı çalışması yürütüyor. Eksik görülen yerlerin yollarını kilit taşı döşeyerek yenileyen ekipler, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yapılan çalışmaların memnun edici olduğunu ifade eden mahalle sakinleri, Şehitkamil Belediyesi’nin yaptığı kilitli parke taşı çalışmasıyla yol sorunlarının kalmayacağını dile getirdiler. Konuya ilişkin açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Uğurca Mahallesi’nde başlatılan kilitli parke çalışmalarının yapılan planlama doğrultusunda ihtiyaç olan tüm mahallerde yapılacağını bildirdi.

"Anlatmamıza gerek yok, hizmetler ortada"

Yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Uğurca Mahalle Muhtarı Ahmet Demir, “Malum kış ayları nedeniyle mahallemizde bulunan yollarımız bozulmuş ve tahrip olmuştu. Mahalle sakinlerimiz bayağı bir zorluk yaşıyordu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, mahallemizde kilitli parke taşı çalışması başlattı. Mahallemizde bulunan sokaklarımızda kilitli parke çalışmaları tamamlandı. Şu an itibariyle de eksik görülen sokaklarımızda çalışmalar yapılıyor. Başkanımızdan, Allah razı olsun. Her türlü hizmeti mahallemize, vatandaşlarımıza getiriyor. Bizim anlatmamıza gerek yok, yapılan hizmetler ortada. Vatandaşlarımız için gerçekten güzel bir hizmet olduğuna inanıyorum. Artık vatandaşlarımız kışın yağmurda, çamurda, yazın tozun toprağın içerisinde dolaşmayacak, tertemiz yollara kavuşacak. Arazi yollarımızın mıcırlanmasıyla ilgili de sağ olsun Başkanımız, söz vermişti. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde de arazi yollarımız mıcırlanacak. Uğurca Mahallesi olarak, Şehitkamil Belediyemizin yaptığı her türlü hizmetten memnunuz. Bundan dolayı da başta Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu olmak üzere emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

"Belediyemizin hizmetlerinden memnunuz"

Yapılan kilitli parke taşı çalışmalarından dolayı Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkürlerini ileten mahalle sakinlerinden İsmail Doğan, “Yoğun geçen kış şartları nedeniyle köy içerisindeki birçok yolumuz bozulmuştu. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemiz, bozulan yollarımızda kilitli parke taşı çalışmalarına başladı. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak, hizmetimize sunulacak. Biz Şehitkamil Belediyemizin yaptığı her türlü hizmetten memnunuz. Bu tür hizmetlerin de devamını diliyoruz. Ben Başkanımıza, belediye çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.