Kirazoğlu, Şahin ve Fadıloğlu kırsal mahalleleri ziyaret etti

AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçeye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ederek halkla buluştu.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sıkıntılarını yerinde dinlemek ve gidermek amacıyla ziyaretlerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ, AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz ve beraberindeki heyet mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi.

Güngürge, Bedirkent, Suboğazı, Tuğlu, Kozluyazı, Tokdemir, Beyreli, Bozobası ve Kabasakız Mahallelerini gezen heyet, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini dinleyen Milletvekili Kirazoğlu, Başkan Fatma Şahin ve Başkan Rıdvan Fadıloğlu, sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi ve Şehitkamil Belediyesi tarafından mahallelerine yapılan hizmetlerden memnun kaldıklarını dile getiren mahalle muhtarları ve vatandaşlar, Başkan Fatma Şahin ve Başkan Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkür etti.

Vatandaşlara hitaben konuşan Gaziantep Milletvekili M. Sait Kirazoğlu, “Bugün öncelikle Büyükşehir, Şehitkamil Belediye Başkanlarımızla, ilçe Başkanımızla, meclis üyelerimizle, daire müdürlerimizle birlikte sizleri dinlemek için geldik. Mahallelerinizde olan sorunlarınızı gidermek, istek ve taleplerinizi yerine getirmek için huzurlarınızdayız. Az önce Başkanlarımız çok güzel bahsettiler, elhamdülillah, mahallelerimizde alt yapıyla ilgili ulaşımla ilgili hiçbir sorun kalmamıştır” dedi.

“20 yıl boyunca yapılanlara sizler şahitsiniz”

20 yılda hiç kimsenin hiç kimseden farklı olmadığı bir Türkiye’yi inşa etiklerini kaydeden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, “Halka hizmet, Hakka hizmet dedik. Hamdolsun 20 yıl boyunca yapılanlara sizler şahitsiniz. 20 yıl boyunca bizden memnun kaldığınız için her zaman durmak yok yola devam dediniz. 20 yıldır sizlere elimizden geldiği kadar hizmet getirmeye gayret gösteriyoruz. Yeni işleri de birlikte yapmak için bugün huzurlarınızdayız. Ben hepinize tekrar bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Derdimiz milletin derdiyle dertlenmektir”

Vatandaşların hayat standardını daha yukarıya çıkarmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’da, “Her zaman söylediğim gibi bizim sadece bir derdimiz var, milletin derdiyle dertlenmek ve buna çözüm üretmektir. Biz bugün, muhtarlarımızın, siz değerli mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini dinlemek için geldik. Tabi muhtarlarımız mahalleleriyle ilgili her türlü sıkıntıları bize iletiyorlar ama, biz sizlerle yüz yüze olmak sizlerin ağzından sıkıntılarınızı dinlemek için bugün buradayız” şeklinde konuştu.

AK Parti Belediyeciliğinin önemine dikkat çeken AK Parti Şehitkamil ilçe Başkanı Mehmet Yılmaz ise, “Sizlerin sorunlarını dinleyip, sıkıntılarınızı gidermek için Milletvekillerimiz ile Başkanlarımız ile elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ne zaman bu şehrin sorunlarıyla ilgili bir sıkıntımız olsa, ne zaman ilçemizin, köylerimizin bir sıkıntısıyla ilgili Başkanlarımızı arasak hemen talimat veriyorlar ve gerekeni yapıyorlar” diye konuştu.